Kayıp döviz bürosu çalışanının cansız bedeni bulundu (2)

Sen de mi uşak!

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OTOPSİ YAPILACAK

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kayıp olarak aranırken cesedi bulunan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in (36) cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Ergier'in bedeninde kesici ya da delici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi. Ergier'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 300 metre taşınarak cenaze aracına konulup İzmir Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-03-19 19:14:55



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