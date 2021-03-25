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Didim Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü anlaştı, vatandaşın evrak derdi ortadan kalktı

İHA

Didim Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü anlaştı, vatandaşın evrak derdi ortadan kalktı

Didim Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 3. Bölge müdürlüğü arasında emlak rayiç değeri gibi iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasının sağlanması adına protokol imzalandı.

Didim Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 3. Bölge müdürlüğü arasında vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştıracak adım atıldı. Aydın’daki 17 ilçe arasında bu protokolü imzalayan ilk belediye Didim Belediyesi oldu. Başkanlık makamında gerçekleşen protokole Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Tapu ve Kadastro 3. Bölge müdürü Yusuf Meşhur, Didim belediye başkan yardımcıları Yusuf Deveci, Öznur Gündoğdu ve Zeynel Şener, Didim Tapu Müdürü Günnur Dikbaşoğlu Bağcı katıldı.
Protokolle ilgili bilgiler veren Tapu ve Kadastro 3. Bölge müdürü Yusuf Meşhur, Belediye ile Tapu müdürlüğü arasında kurulan sistem güvenliği ve veri tabanıyla bu süreçten sonra vatandaşın belediyeden almak zorunda kaldığı emlak rayiç değeri gibi iş ve işlemleri artık tapunun görebileceğini belirterek, “Tapuda işi olan vatandaşlarımız belediyeden almak zorunda kalacağı evrakları artık sistem üzerinden bizim personelimiz görecek. Sistemler buna müsaade edecek. Aydın’da bu konuda ilk belediyemiz Didim oldu. Sistem güvenli ve hızlı bir şekilde işleyecek. Vatandaşa hem zaman kaybını önlenecek hem de iş ve işlemler daha hızlı gerçekleştirilecek. İki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise vatandaş odaklı bir belediye olduklarını ifade ederek “Vatandaşın yararına ne varsa biz her zaman varız. Sağolsun Tapu müdiremiz bu konuda icraatlar yaptı ve Aydın’da bunu yapan ilk belediye olduk. Zaman ve iş kaybını önleyecek bir protokol, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu tür konularda belediye olarak her zaman kapımız herkese açık, iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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