500’ den fazla ailenin yardımına koştular Kuşadası “İmece” grubu dernekleşti

Kuşadası’nda üç yıl önce yardımsever bir arkadaş grubu olarak çıktıkları yolda beş yüzden fazla ailenin yardımına koşan ve kendilerini “İmece” olarak isimlendiren grup dernekleşti. Düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyunun önüne çıkan Kuşadası İmece Dostluk ve Yardımlaşma Derneği, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere ulaşıp, ekonomik eksiklerini hızlı bir şekilde gidermek amacıyla kuruldu.



Üç yıldır gizli şekilde gerçekleştirdikleri çalışmaları kulaktan kulağa yayılan ve herkesin bildiği gizli dernek gibi çalışan “İmece” isimli kimsenin tanımadığı grup, pandemi nedeniyle artan talepleri karşılamakta zorlandıkları için sonunda dernekleşmeye karar verdi. Derneğin kuruluşu düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Özel bir şirkette teknik müdürlük yapan Gencay Hükümdar’ın kurucu başkanlığını üstlendiği derneğin yönetiminde; Emel Akalın başkan yardımcılığı, Nermin Adalar sekreterliği, Gönül Türe ise saymanlığı görevlerini üstlenirken, İbrahim Yalçınsoy, Emin Kılıç, Özgen Ünlü, Süleyman Ceyhan, Mehlika Bekdemir, Mehmet Ercan İnoğlu, Ramazan Korkmaz, Emine Ergürel, Necdet Aşan, Ecdet Rızaoglu, Şevket Töre, Özlem Saruhan, Hasan Öztürk, Ali Taşcı , Gülsen Bulut, Özden Koru, Murat Güler ise yönetim kurulu üyeleri olarak yer aldı.



Kuşadası İmece Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kuruluş süreci ve gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerle ilgili bir açıklama yapan Kurucu Başkan Gencay Hükümdar, “Derneğimiz; sadece Kuşadası’nda değil, farklı yerler olmak üzere Germencik, Söke, Aydın’ın diğer ilçelerine de yardım ulaştırmıştır. Dernek binamız yakında hizmete girecek olup, sağladığımız güvenin artacağına, her geçen gün büyüyüp, daha fazla aileye umut olacağımıza inanıyoruz. Derneğimize her yaştan ihtiyaç sahibi insanların talebi olduğundan, hayırsever halkımızdan da ihtiyaç duymadıkları bir eşyanın, gıdanın bir başkasının dermanı olacağına inanıp, başka bir insana bir aileye umut olacağını bilerek bağış yapmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.



İmece Dostluk ve Dayanışma Derneği, bugüne kadar 500 ihtiyaç sahibi aileye ayni ve maddi destekte bulunduğunu anlatan Gencay Hükümdar, “Yardımlaşmanın ve sosyal konuların siyaset üstü olduğu bilinciyle hareket edip hiçbir siyasi ve dini platforma üye olmadan faaliyetlerini yürüten bir oluşumuz. Özellikle pandemi döneminde maddi açıdan zor durumda kalanların imdadına koşan İMECEDER, kendisine yapılan başvuruları titizlikle inceledikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara kira, gıda, yakacak, ev eşyası, giyecek, ecza malzemesi, elektrik ve su faturası gibi yardımlarda bulundu. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına burs ve okul malzemesi desteği de veren İMECEDER, pandemi döneminde uzaktan eğitim gören fakat maddi imkanı olmayan çok sayıda öğrenciye tablet bilgisayar dağıttı” şeklinde konuştu.



“Daha fazla kişiye umut olacağız”

İMECEDER’in her geçen gün biraz daha büyüyerek daha fazla kişiye umut olacağına inandıklarını belirten Dernek Başkanı Gencay Hükümdar sözlerine şöyle devam etti: “İyiliğin unutulduğu, yardımlaşmanın ve paylaşmanın yanı sıra, kendimizden başkasının sıkıntılarına sıkılmanın yük sayıldığı, her konuda bireyselleşmenin ön plana çıktığı bir süreç yaşamaktayız. İMECEDER, herhangi bir nedenle ayninakdi sıkıntıya düşen vatandaşlarımıza, yardım etmek için gönüllü olarak birkaç arkadaşın oluşturduğu bir gruptur. Çalışmalarımızı takip edip, bize güvenen insanların da aramıza katılmasıyla yolumuza devam ettik. Ancak, ülkemizi de etkileyen Kovid19 pandemisi nedeniyle ekonomik sıkıntıların artması ihtiyaç talebini de yükseltti. Bizde talepleri daha iyi karşılayabilmek için dernekleşme kararı aldık ve 15 Mart 2021 tarihinde resmileştik. Yardımlaşmanın ve sosyal konuların siyaset üstü olduğu bilinciyle hareket edip hiçbir siyasi ve dini platforma üye olmadan faaliyetlerini yürüten bir oluşumuz. İMECE, bugüne kadar, 500 aileye ulaşarak ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ayrıca İhtiyacı olan vatandaşlarımıza hukuki ve psikolojik destek sağlanması için çalışma yürüttük. Engelli bireylerin engelli maaşı ve evde bakım hizmeti almaları için gerekli kurumlara yönlendirerek takibini yaptık. Kentimizde yaşayan hayırseverin desteklerini bekliyoruz. İhtiyaç duymadığınız bir eşya bir başkasının dermanı olabilir"



