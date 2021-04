Aydın'da 33 bin incir çeliği fidan olmak için toprakla buluştu

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova ilçesinde faaliyet gösteren İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde 'İncirin Uyanışı' adlı dikim etkinliğinde, 33 bin incir çeliği, fidan olmak için toprakla buluşturuldu.

İncirliova´nın Erbeyli Mahallesi'nde 1938 yılında yapılan İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde, 'İncirin Uyanışı' adı altında incir çeliği dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, Germencik Belediye Başkanı CHP'li Fuat Öndeş, İncir Araştırma Enstitü Müdürü Sabahittin Abay, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Songül Çilingir, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğe katılan protokol hep birlikte incir çeliği alarak fidan olması için özel olarak hazırlanmış toprağa dikimini yaptı. Her yıl aynı alana dikimi gerçekleşen 33 bin incir çeliğinde hava şartlarına göre 22 bin incir fidanı elde edilerek üreticilere ücret karşılığı veriliyor. Dikimin gerçekleşmesinin ardından davetliler, İncir Araştırma Enstitüsü'nü gezdi.

284 DİŞİ, 70 ERKEK İNCİR ÇEŞİDİ VAR

İncir Araştırma Enstitü Müdürü Sabahittin Abay, "Bütün dinlerde kutsal kabul edilen bereketin ve sağlıklı yaşamın simgesi olan meyve türümüzdür incir. Aydın'a özgü 'sarılop' dünyada en iyi kurutmalık çeşit haline gelmiştir. Enstitüsü müdürlüğümüz içerisinde farklı alanlarda 284 dişi, 70 de erkek incir çeşidimiz bulunmaktadır. Her yıl imkanlarımız çerçevesinde elde ettiğimiz incir çeliklerini gördüğünüz alana dikimini yaparak üreticimize sertifikalı fidan halinde teminini sağlamaktayız. Bugün bereketin simgesi olan meyve türü incirin el vermek adına ve incirin uyanışına hep birlikte katkı sağlamak adına burada toplandık. Aydın'ın değerli protokolü ile beraber buradaki etkinliği gerçekleştirdik. Hem ilimiz hem de ülkemiz için incirin yaygınlaşması adına bir hayra vesile oluruz" dedi.

'İNCİRİN UYANIŞINA EL ATTIK'

Abay, "Doğa kışın bir uyku halindedir. Tekrar uyanışında incir de çelikten olduğu için 'İncirin Uyanışı' sloganıyla etkinliğimizi başlattık. Aydın incir, zeytin ve birçok meyve türünde ülkemizde lider konumunda. Sarılop, Aydın'la özdeşleşmiş bir incir çeşidi. Bu alanda her yıl 33 bin incir çeliği dikimi yapılmaktadır. Ancak fidan haline gelinceye kadar hava şartlarından dolayı bir kısmı fire veriyor. Yıllara göre değişen etkenlerle yılda ortalama 22 bin fidan elde ediyoruz. Ancak bu yıl yapacağımız altyapı çalışmasıyla gelecek yıllarda, bunu önce 27 bin ve daha sonrasında 30 bin fidan ve üzerine çıkarmaya çalışacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2021-04-01 17:08:58



