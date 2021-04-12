Depremde hasar gören binada yangın

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deprem nedeniyle hasar gören binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem nedeniyle hasar gören binadan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Yangının içeride bulunan polyesterin tutuşmasından kaynaklı çıktığı düşünülürken, itfaiye ekipleri yangın ile soruşturma başlattı.



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