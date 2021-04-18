56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Jose Manuel Diaz Gallego kazandı



-Bodrum-Kuşadası etabında Mark Cavendish birinci olduMustafa AKIN / Kuşadası(Aydın), (DHA) 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu 29.19.40'lık derece elde eden Fransa'nın Delko takımından İspanyol Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 8'inci etabın ardından sona erdi. Bodrum'dan 23 takımdan 141 sporcunun startı ile başlayan organizasyonda finiş Kuşadası'nda verildi.

TUR'un genel klasmanında birinci 29.19.40'lık derece elde eden Fransa'nın Delko takımından İspanyol Jose Manuel Diaz Gallego, ikinci 29.19.41'lik derece elde eden Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, üçüncü ise 29.19.46'lık derecesiyle İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec ekibinden Arjantinli Eduardo Sepulveda oldu.

Bodrum-Kuşadası arasındaki 160.3 kilometrelik 8'inci ve son etapta ise 3.24.38'lik derece elde eden Quick Step takımından İngiliz sprinter Mark Cavendish birinci oldu.

TUR 4 MEVSİMİ BİR ARADA GÖRDÜ

Tüm mevsimlerin yaşandığı TUR kapsamında Kapadokya etabı yoğun kar yağışı sebebiyle iptal edilmişti. Ardından Konya'ya geçen bisikletçiler, soğuk havadaki 72.4 kilometrelik parkurda start aldı. Akdeniz sahillerine inerek güneşli havada devam eden organizasyonda pedal basan ekipler, Alanya-Kemer etabından sonra genel klasmanı doğrudan etkileyen Kemer-Elmalı (Göğöbeli) etabında 1850 metre rakıma çıktılar. Ege sahillerine gelindiğinde serin ve rüzgarlı hava ile karşılaşan sporcular, TUR'da; Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum etapları ile devam ederken son gün yağmurlu bir havada Kuşadası'ndaki finişi gördüler.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Finişten görüntüler

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DHA-Spor Türkiye-Aydın Mustafa AKIN

2021-04-18 14:38:32



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