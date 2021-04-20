Aydın’da araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aydın’da toplam araç sayısında artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da 2020 yılı Mart ayında toplam araç sayısı 460 bin 434 iken, 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında bir artış göstererek 481 bin 866’ya ulaştı.

"Otomobil sayısı arttı"

Otomobil sayısı ise 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artışla 191 bin 543’e ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 191 bin 543 adet otomobil, 10 bin 554 adet minibüs, 2 bin 887 adet otobüs, 73 bin 533 adet kamyonet, 9 bin 172 adet kamyon, 142 bin 486 adet motosiklet, 50 bin 834 adet traktör ve 857 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 15,5 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 9 bin 43 adet ile motosiklette gerçekleşti.

"10 bin 214 taşıtın devri yapıldı"

2021 yılı Mart ayında Aydın’da toplam 10 bin 214 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 5 bin 672 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 20 adet ile kamyonet, bin 211 adet ile motosiklet, 815 adet ile traktör, 254 adet ile minibüs, 169 adet ile kamyon, 56 adet ile otobüs ve 17 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

"2 bin 94 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı"

2021 yılı Mart ayında toplam 2 bin 94 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 891 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 746 adet ile otomobil, 227 adet ile kamyonet, 190 adet ile traktör, 37 adet ile kamyon ve 1’er adet ile minibüs, otobüs ve özel amaçlı araçlar geldi.

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