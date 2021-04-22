Kuşadası’nda 2 sokak Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle karantina başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle karantina başlatıldı.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Kirazlı Mahallesi'ndeki 2 sokakta, karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.Sokakların giriş çıkışlarında jandarma ekiplerinin görev yaptığı bildirildi.



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