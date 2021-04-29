Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu 

DHA

Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu 


Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 çocuğunu çıkardıktan sonra dumandan etkilenen anne ile 4 muhabbet kuşu itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Nefes almakta zorlanan anneye kendi solunum cihazını bağlayarak binadan çıkartan itfaiye görevlisi Deniz Coşkun, "Biz itfaiye olarak vatandaşımızın canı, malı için 7/24 her zaman göreve hazırız. Bir canlının hayatını kurtarmanın bize verdiği gurur ve sevinci kelimelerle anlatmak mümkün değildir." dedi.
Efeler ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi 2055 sokaktaki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Fahriye S. ve 3 çocuğunun oturduğu dairede, dün saat 23.00 sıralarında iddiaya göre klimadan kaynaklı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fahriye S. kendi imkanları ile çocuklarını dışarıya çıkartırken, yoğun duman nedeniyle dairede kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile mahsur kalan Fahriye S.'yi kurtardı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, dairede muhabbet kuşlarının olduğunu fark etti. Muhabbet kuşlarını alan itfaiye ekipleri, dışarıya çıkartarak kuşları telef olmasını önledi. Fahriye S. ve 3 çocuğunun yanı sıra muhabbet kuşlarının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 
'BİR CANI KURTARMAK BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ'
Öte yandan, muhabbet kuşlarını yanmaktan kurtaran Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli çavuş Ahmet Tanrıverdi, o anları Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlattı. İtfaiye Çavuşu Tanrıverdi, "Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığında 34 yıldır görev yapıyorum. 112 komuta merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine 4 araç ve 10 personel ile intikal ettik. Olay yerine vardığımızda arkadaşlarımız hortumları serip yangına müdahale ederken, diğer taraftan da evde mahsur kalan vatandaşlara solunum cihazı takıp kurtarma işlemine giriştik. Arkadaşlarımızdan bir tanesi dumana çok maruz kalan ev sahibine kendi solunum cihazını takarak dışarı çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ettik. Çevreyi kontrol ederken içeride kuş kafeslerini gördüm. Hemen kucaklayarak temiz havaya çıkartarak güvenliğini aldım." dedi. 
'KENDİ SOLUNUM CİHAZIMI ANNEYE TAKTIM'
Ev sahibi Fahriye S.'ye kendi solunum cihazını taktıktan sonra yangından kurtaran itfaiye eri Deniz Coşkun, "Aldığımız ihbar doğrultusunda adresi intikal ettik. Olay yerine vardığımızda klimanın alev aldığını gördük ve hemen müdahale ettik. O esnada evde 3 çocuk ve annesi vardı. Çocuklar annelerinin ve kendi imkanları ile çıkmayı başarmışlar. Durumları iyiydi fakat anneleri paniklemiş ve dumandan etkilenmişti. Bende o esnada üzerimde olan kendi kullandığım solunum cihazımı çıkarttım ve anneye taktım. Daha iyi nefes almaya başladı. Vakit kaybetmeden aşağıya indik ve sağlık ekiplerine teslim ettim. Tekrar vakit kaybetmeden yanan eve çıktım o arada itfaiye çavuşumuzun kuş kafesini kucakladığını gördüm. Kuşları kurtararak güvenli bire yere taşıdı. Böylece hem anneyi hem de kuşları sağ salim kurtarmış olduk. Biz itfaiye olarak vatandaşımızın canı, malı için 7/24 her zaman göreve hazırız. Elimizden gelen bütün imkanlar ile bunu yapıyoruz. Çünkü bir canlının hayatını kurtarmanın bize verdiği gurur ve sevinci kelimelerle anlatmak mümkün değildir." diye konuştu.  
 DHA-Genel Türkiye-Aydın / Merkez Cemal YILDIRIM
2021-04-29 22:27:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke’deki Nisan ayı Covid denetimlerinde ceza yağdı
YEREL HABERLER Söke’deki Nisan ayı Covid denetimlerinde ceza yağdı
Kuşadası sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kuşadası sessizliğe büründü
Tam kapanma başladı, Aydın sokakları boş kaldı
YEREL HABERLER Tam kapanma başladı, Aydın sokakları boş kaldı
Söke'deki kazada araç yan yattı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Söke'deki kazada araç yan yattı: 2 yaralı
Ocakta unutulan iftar yemeği mutfağı küle çevirdi, 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Ocakta unutulan iftar yemeği mutfağı küle çevirdi, 1 ...
Kuşadası’nda trafik kilitlendi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda trafik kilitlendi
Kuşadası sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kuşadası sessizliğe büründü
Efeler’de mutfak yangını Yemek yaparken yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Efeler’de mutfak yangını Yemek yaparken yangın çıktı, ...
Kazadan 4 ay sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazadan 4 ay sonra hayatını kaybetti
Lösemi hastası minik Mira'nın peruk hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Lösemi hastası minik Mira'nın peruk hayali gerçek ...
Yenilenen Kuşadası çarşılarına çevre dostu aydınlatma
YEREL HABERLER Yenilenen Kuşadası çarşılarına çevre dostu aydınlatma
Koçarlı’da yatırımlar hız kesmiyor
YEREL HABERLER Koçarlı’da yatırımlar hız kesmiyor
HBXTV Antik Mikrofon Programı yayın hayatına başlıyor
YEREL HABERLER HBXTV Antik Mikrofon Programı yayın hayatına başlıyor
KESO Başkanı Ahmet Çalım, Türkiye'deki tüm odalara örnek oldu
YEREL HABERLER KESO Başkanı Ahmet Çalım, Türkiye'deki tüm odalara ...
Nehre düşen ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Nehre düşen ineği itfaiye kurtardı
Efeler’deki mezarlık içi yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Efeler’deki mezarlık içi yolları yenileniyor
Aydın’da kısıtlama hareketliliği
YEREL HABERLER Aydın’da kısıtlama hareketliliği
KUTO Başkanı Serdar Akdoğan’dan destek çağrısı
YEREL HABERLER KUTO Başkanı Serdar Akdoğan’dan destek çağrısı
Adnan Menderes Sulama Birliği sezona hazır
YEREL HABERLER Adnan Menderes Sulama Birliği sezona hazır
İzmir’den Germencik’e yolcu otobüsü hibe edildi
YEREL HABERLER İzmir’den Germencik’e yolcu otobüsü hibe edildi
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Çiftçilerin tam kapanmaya saatler kala 'izin belgesi' kuyruğu
YEREL HABERLER Çiftçilerin tam kapanmaya saatler kala 'izin belgesi' ...
Aydın filesinde Ergül imzaladı
YEREL HABERLER Aydın filesinde Ergül imzaladı
Kuşadası'nda parka dikilen çiçekler çalındı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda parka dikilen çiçekler çalındı