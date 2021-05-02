Aydın filesinde iki veda

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekipleriden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ve libero Pınar Eren Atasever'le yollar ayrıldı.

Vasilantonaki'nin Galatasaray'la, Pınar'ın ise Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Mavi-beyazlı takımda daha önce orta oyuncu Hande Korkut da yuvadan uçmuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-05-02 12:22:40



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