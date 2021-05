ASKİ, Aydın'ın her köşesinde yatırımlarını sürdürüyor

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) birçok ilçede içme suyu, yağmur suyu ve tarımsal sulama yapım işlerine devam ediyor.



Kentin ihtiyaçları doğrultusunda Aydın’ın her köşesinde çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. ASKİ ekipleri, içme suyu, içme suyu kaynak çalışması, yağmur suyu ve tarımsal sulama hattı yapım çalışmalarına İncirliova, Çine, Nazilli, Efeler, Kuşadası, Karacasu ve Didim ilçelerinde devam ediyor.



İçme suyu ve yağmur suyu hatları yenileniyor

Her damla suyu önemseyerek ve koruyacak çalışmalar yapan ASKİ, bu çalışmalarla hem mevcut hatları yeniliyor hem de yeni ve güçlü hatlar oluşturuyor. Bu kapsamda Aydın’da köşe bucak her noktada çalışan ASKİ ekipleri, Çine’nin Çaltı Mahallesi’nde, Nazilli’nin Yalınkuyu Mahallesi’nde ve Efeler’in Kızılcaköy Mahallesi’nde içme suyu hattı yapım çalışması gerçekleştiriyor.



Kent genelinde kalıcı çözümler üreten ASKİ ekipleri, İncirliova’nın Karagözler ve Karacasu’nun Çamköy mahallelerinde içme suyu kaynak hattı çalışmalarına devam ediyor. Didim ilçe merkezinde içme suyu sondaj çalışması gerçekleştiren ASKİ ekipleri, Kuşadası’nın Davutlar Mahallesi Mercan sokakta da yağmur suyu hattı yapım çalışmasını sürdürüyor.



Tarımsal sulama hatları oluşturuluyor

Kırsal kalkınmaya destek olmak için tarım alanlarının sulama suyuna daha kolay ulaşmasını sağlayan ASKİ, Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi’nde tarımsal sulama terfi hattı yapımı ve pompa tesisi devreye alınması işi gerçekleştiriyor.



ASKİ’nin hızlı ve etkin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

