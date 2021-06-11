Karpuzlu’da aşılamaya ilgi büyük

Pandemi başladığından bu yana düşük vaka sayısı ile dikkatleri üzerine çeken Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde aşılama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Covid19 açısından riskli grupta yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanma oranının yüzde 92'ye ulaştığı Karpuzlu'da, vatandaşın aşıya yoğun ilgisi sürüyor.

"Tüm gücümüzle sahadayız"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karpuzlu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Doğunçay Kara, "Pandemi ile mücadelede sağlık çalışanları olarak ön saflarda yer alıyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. İlk günkü azim ve kararlılıkla, tüm gücümüzle gerek sahada gerek hastanemizde Covid19 ile mücadeleye devam ediyoruz. Filyasyon çalışmalarına verdiğimiz önem ve ilçemizde alınan tedbirler, vatandaşlarımızın duyarlılığı ile birleşince vaka sayılarında ciddi bir azalma sağlandı. Bu sayede tüm insan gücümüzü ve mesaimizi aşılama faaliyetlerine yönlendirdik. Hastaneye ulaşma imkanları kısıtlı olan büyüklerimizi; doktor, hemşire ve 112 personelinden oluşan ekiplerimiz ile evlerinde aşıladık. Muhtarlarımız ile koordineli olarak, ekiplerimiz köy köy dolaşarak sahada aşılama faaliyetleri yürüttüler. Yakın zamanda, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz'ün gayretleri ve Bakanlığımızın tasarrufları ile hastanemizde Sinovac aşısının yanı sıra Biontech aşısı da uygulamaya başladık. Bugün gelinen noktada, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde yüzde 92'ye ulaşmış bulunmaktadır. Pandemi ile mücadelede en güçlü silahımız aşı. İlçemizde bu farkındalığı oluşturduğumuz ve değerli büyüklerimizi aşılayarak koruduğumuz için mutluyuz" dedi.

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