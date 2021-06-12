Başkan Kendirlioğlu, “Pamuk primlerinde detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak”

Pamuk primlerinin ödenmesi ile ilgili açıklama yapan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, ödemeler ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde belli olacağını ifade etti.



Aydın’ın önemli tarım ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamuğun destek ödemelerinin tarihinin belli olmasının ardından açıklamada bulunan Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, konu ile ilgili detayların belli olmadığına dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bitkisel üretim desteklerinin 18 Haziran’dan itibaren ödenmeye başlanacağını açıklaması ise Aydınlı üreticiler tarafından sevinçle karşılandı. Geçtiğimiz yıl 250 bin tonluk üretimle 300 milyon TL destek ödemesi alan Aydın’ın bu yılki destek rakamları da merakla bekleniyor.



Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden ödemeler ile ilgili yapılan açıklamanın ardından kendilerine daha net bir bilgi gelmediğini ifade eden Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Şu anda sadece Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı. Uzun zamandır beklediğimiz ödemeler ile ilgili açıklama yapılması da bizler için sevindirici bir haber. Önümüzdeki günlerde de konunun detayları belli olacaktır ve üreticilerimizi bilgilendirmek için gerekli açıklamaları yapacağız. Bu konuda Bakanlığımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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