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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'in çalışmaları, vatandaştan tam not aldı

İHA

Büyükşehir'in çalışmaları, vatandaştan tam not aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirdiği altyapı ve sıcak asfalt kaplaması çalışmaları vatandaşların beğenisini topladı. Vatandaşlar çalışmaların hızlı yapıldığını ve ortaya çıkan sonucun da estetik olduğuna dikkat çekti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için konforlu ve güvenli yollar oluşturmaya devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı yol yapım ekipleri tarafından, Kuşadası Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen çalışmalarla kent içi trafik akışı hızlandırıldı.
Yaz aylarında aldığı turist sayısı ile nüfusu bir milyonu bulan Kuşadası’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri tüm hızıyla sürüyor. Atatürk Bulvarı’nın yenilenmesi için yapılan çalışmalara tam kapanma günlerinde başlandı ve hızla sürdürülerek, kısa sürede sona erdirildi. İlk olarak yağmur suyu hatları yenilenen Bulvar’da; sıcak asfalt kaplama çalışması yapıldı ve ardından Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından trafik işaretlemeleri oluşturuldu. Büyükşehir’in bu çalışmaları vatandaşlardan ve yol üzerinde işletmesi bulunan esnaflardan tam not aldı.
Yapılan çalışmaların yakından takip ettiğini belirten esnaf Görkem Ilık, “Çalışma önümüzde yapıldığı için takipçisi olabildim, iyi bir çalışma yapıldı. Yol ve asfalt çalışması çok güzel oldu. Bir de özellikle ilgimi çeken engelliler için ayrı park yerleri yapıldı. Esnaf olarak, Kuşadası’nda yaşayan bir vatandaş olarak, buranın yerli bir vatandaşı olarak memnunum başkanımızdan.” şeklinde konuştu.
Sarı çizgilerle yolun farklı bir havaya büründüğüne dikkat çeken Nihat Özhan, “Hızlı bir şekilde yapıldı. Aslında ilk başlandığında yetişir mi diyorduk ama on gün gibi bir sürede bu yolu komple yaptılar. Şehrin çehresinin de değiştiğini düşünüyorum. Çizgiler ayrı bir hava kattı. Otopark alanları da sağlı sollu oldu, araç park sıkıntısı da yaşamıyoruz. İki şerit bence güzel oldu. Ben yapılırken ofisimiz önünden direk geçtiği için gördüm baya uğraştılar, yeni hatlar döşediler. Mazgallar da genişledi. Çok teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyesi’ne.” dedi.
Çalışmaların hızlı yapıldığını belirten Adnan Altın, “Hizmetin kötüsü olmaz. Hızlı bitirdiler. Kaldırım çalışmasını da işletmemizi mağdur etmeden yaptılar. Memnunuz, görünüm gayet güzel, boyamalarını yol ayrımlarını gayet güzel yaptılar. Esnaf olarak memnunuz, Başkan Hanıma çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
Yapılan çalışma ile trafik akışının hızlandığına işaret eden Uğur Tepe, “Refüj ortadan kaldırılınca ve güzel bir asfalt yapılınca trafik akışı rahatladı. Park alanları oluştu, engelliler için park yerleri oluşturuldu, çok hoş şeyler. Bunlar hep yeni şeyler belediyemizin getirdiği, memnuniyetle karşıladım.” dedi.

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