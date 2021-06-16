Hastane duvarları sanatla buluştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bölümü duvarları çeşitli objeler çizilerek renklendirildi.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bölümü'nün duvarları ADÜ Resim Öğretmenliği mezunu olan Burhan Babacan tarafından renklendirilerek yeni bir görünüme kavuşturuldu. Duvarlara önce yapacağı objelerin taslaklarını çizen Babacan daha sonra objeleri tek tek boyayarak renklendirdi. Ağır bakım hastalarının tedavi gördüğü Palyatif Bölümü duvarları gerçekleştirilen çalışmanın ardından rengarenk bir görüntüye bürünürken, çalışma hastane personeli tarafından memnuniyetle karşılandı. Tedavi gören hastalardan da olumlu geri dönüşler alınırken, personel ve refakatçiler renklendirilen duvarlar önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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