Aydın Valisi OKT Trailer firmasını yetkilileri ile görüştü

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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, OKT Trailer firmasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ASTİM OSB'de faaliyet gösteren Aydın'ın önde gelen firmalarından OKT Trailer'ı ziyaret etti. OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Vali Aksoy, firmanın faaliyet alanları hakkında bilgi aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Maraş ile birlikte firmanın çalışma alanlarını da inceleyen Vali Aksoy, personel ile sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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