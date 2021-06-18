Trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki Ayaz Mehmet Sarıkaya hayatını kaybetti.



Kaza, AydınDenizli Karayolu üzerinde Aydın Ticaret Odası önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AG 376 plakalı kamyonet yolun karşısına bisikleti ile geçmeye çalışan 9 yaşındaki Ayaz Mehmet Sarıkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü, küçük çocuğu aracına alarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Sarıkaya hayatını kaybetti. Sarıkaya'nın ölüm haberini alan ailesi yasa boğulurken, kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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