ADÜ Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.



Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülriz Çeri, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Serkan Öncü ve öğretim üyeleri katıldı.



Pandemi sürecinde hekimlerimizin emeğinin çok büyük olduğu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir konuşmasında, huzur ve sükunet içinde bilim seferberliği yapma çağrısında bulundu. Toplantıda, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Dinçer Bilgin, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Turhan Dost ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pars Tunçyürek, 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verdi.



Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, fakültenin akreditasyon çalışmalarını, vizyon, misyon, amaç ve hedeflerini öğretim üyelerinin bilgilerine sundu. Akademik Genel Kurul Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

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