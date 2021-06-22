Mitolojik tapınakta yıllar sonra Türk esintisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nun Aydının Didim ilçesinde gerçekleştirdiği “Yaza Merhaba Türk Avazları Konseri” sınırlı sayıda da olsa müzik severlerin beğenisini kazandı. Tapınağa zarar vermesi ihtimaline karşı konsere izin verilmeyen Apollon Tapınağında yıllar sonra Türk esintileri seslendirildi.



Konsere Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Didim Kaymakamı Halil Avşar, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, İl Kültür ve Turizm Müdürlü M.Umut Tuncer, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Didim Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı Şerif Erul, Didim Şoförler ve Otomobilciler odası başkanı Savaş Cengiz, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri ile Didim'deki bazı otellerinin sahipleri ve müdürleri ve kısıtlı sayıda Didimli müzik sever katıldı.

Kokteyl ile başlayan etkinlikte Didim Milet Müze Müdürü Baran Aydın, Vali Hüseyin Aksoy'a, Apollon Tapınağı hakkında bilgiler verdi ve halen bazı bölgelerde Alman kazı heyetinin çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk'te Apollon tapınağındaki kazı sürecinin 30 yıldan beri takip ettiğini belirterek tapınağın önemini anlattı.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Şavk Eryürek şefliğinde başlayan konserde halk oyunları ekipleri Ege yöresine ait oyunlar sergiledikten sonra solistler tarafından solo ve düet şarkılar ve türküler söylendi.

Havanın kararmasının ardından ışıklarla renklendirilerek devam eden etkinlik izleyenleri büyülerken, çalınan eserler ve söylenen parçalar büyük alkış aldı.

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