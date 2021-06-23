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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nın denize çıkan sokakları yenileniyor

İHA

Kuşadası’nın denize çıkan sokakları yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin Kadınlar Denizi Mahallesi’nde başlattığı alt ve üst yapı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerce bölgede bulunan 6 sokağın yağmur suyu hatları ile abone içme suyu hatları yenilendi. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise alt yapıları yenilenen sokaklarda yol yapım çalışmasına başladı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde kent genelinde başlatılan değişim seferberliği, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde sürüyor. Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgelerin başında gelen Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki 6 sokakta Kuşadası Belediyesi ve ASKİ ekipleri tarafından yürütülen alt ve üst yapı yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar ASKİ ekiplerince Celal Atik Sokak 1, Celal Atik Sokak 2, Hamit Kaplan Sokak, 22, 26 ve 501’inci sokakların yağmur suyu hatları ve abone içme suyu hatları yenilendi. Ayrıca bölgeye Enerya ekipleri tarafından doğalgaz hattı döşendi.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise alt yapısı tamamlanan 6 sokakta yol yapım çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında bölgede bulunan 5 sokağa toplam 5033 metrekare kilit parke taşı döşenecek. Kadınlar Denizi Mahallesi sahil bandı ile Yüksel Yalova Caddesi arasında bağlantı kuran 501’inci sokağa ise sıcak asfalt dökülecek. Ayrıca bölgeye 1616 metrekarelik yaya kaldırımı yapılacak.

Yaklaşık 13 senedir Kadınlar Denizi Mahallesi’nde otel işletmeciliği yapan Mehmet Tozoğlu, “Mahallemiz geçmiş dönemlerde belediye hizmetlerinden mahrum bırakılmış bir bölgeydi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi bölgeye ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Buradaki en büyük sıkıntılardan birisi yağmur suyu hatlarıydı. Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz büyük bir yatırım planladı ve uyguladı. Ayrıca Kuşadası Belediyesi’nin Enerya ile yaptığı görüşmeler sonucunda bölgemize doğalgaz hattı döşendi. Kuşadası Belediyesi ise bölgemizde yol yapım çalışması yapacak. Turizmciler olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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