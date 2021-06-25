Görme engelliler Afrodisyas’ı gönül gözü ile görmek istiyor Tarihi eserleri görme engellilerin de ziyaret edebilmesi için çalışma başlatıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan ve tarihi Milattan Önce 5 bin yıl öncesine kadar uzanan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kayıtlı Afrodisyas Antik Kenti ve Müzesi’ni görme engellilerin de ziyaret edebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Projenin tamamlanması halinde Aydın’ın en önemli tarihi varlıklarından yaklaşık 7 bin yıllık antik kenti görme engelliler de ziyaret edip gönül gözleri ile tasavvur edebilecek.

Proje kapsamında Aydın Altı Nokta Körler Derneği başkanı bayram özen ve beraberindeki heyet Afrodisyas Antik Kenti’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Görme engellilerin, müze ve antik kentteki yapı ve eserleri tasavvur edebilmeleri için görüş, düşünce ve önerilerini açıklayan Bayram Özen, dünyada bunun örneklerinin olduğunu belirterek projenin hayata geçmesi halinde görme engellilerin de Aydın’daki bu Dünya Kültür Mirası eserlerin ziyaret edebileceğini söyledi.

Afrodisyas müzesi ve ören yerinin mevcut haliyle görme engelli bireylerin ziyaret edebileceği durumda olmadığını belirten Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, “Şu anda müze ve ören yerinin girişinden müze içi ve antik kentte görme engelliler için bir şey yok. Burasının M.Ö. 5 bin yıl öncesinden beri var olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda; hissedilebilir yüzey taşı ve müze içerisinde sesli tanıtım sistemi kurulur, eserlerin örnekleri görme engelliler için dokunularak hissedilebilecek şekilde tasarlanırsa bizim gibi görme engelliler de ziyaret edebilir” diyerek proje gerçekleşmese bile kendilerini düşündüğü için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

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