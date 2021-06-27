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Aydın'da sanatın eşsiz sesleri yükselmeye devam ediyor Çerçioğlu, "Aydınlı sanatçılar dinleyicilerinden uzak kalmayacak"

İHA

Aydın'da sanatın eşsiz sesleri yükselmeye devam ediyor Çerçioğlu, "Aydınlı sanatçılar dinleyicilerinden uzak kalmayacak"

Aydın’ın 5 farklı noktasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen konserlere bu hafta sonu da yeni sanatçılarla devam edildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydınlılar sanattan, Aydınlı sanatçılar da dinleyicilerinden uzak kalmayacak” dedi.

Pandemi dönemi boyunca sahnelerinden ve dinleyicilerinden uzak kalan müzisyenler, bu süreçten etkilenen meslek grupları arasında yer aldı. Bu süreçte vatandaşların yanında olarak desteklerde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, müzisyenlerle ortak olarak geliştirdiği 'Aydın Sahne' konserleri ile sanatı vatandaşlarla, müzisyenleri de dinleyicileriyle buluşturdu. Vatandaşların keyifli anlar yaşadığı 'Aydın Sahne' konserlerinde sahne alan sanatçılar ve vatandaşlar düzenlenen bu organizasyon ile moral bulduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti.

Müzisyen Gökhan Koçak, “Mesleğimizin dışındaki işleri yapmak zorunda kaldık. Geçim çok zor. Aletlerimizi sattık sadece bir tefim kaldı. Biz insanların haklarını emeklerini değil, sevdiği şarkıları çalan insanlarız. Konserler bir derdimize ilaç olacak. Benim gibi müzisyen olacak arkadaşlarımın adına sevindim. Bir buçuk sene çok kara geçti. Aydın yine kendini belli etti. Bu düzenleme için çok değerli başkanımız Özlem hanıma, topuklu efemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Zor bir süreçten geçtiklerini belirten Kemanist sanatçısı Onur Koray, “Ben müzik öğretmenliği okudum işsizim. Pandemi sürecinde müzik yapamadığımız için seyyar satıcılık yapmak zorunda kaldım. Sağ olsun Özlem Hanım bu proje ile bizlere destek çıktı. En azından yaramıza merhem oldu. Böylece sazlarımızdan uzak kalmamış olduk. Beraber bir arada çalmayı özlemiştik. Bu vesile ile tekrar bir araya gelip çalma fırsatı bulduk. Vatandaşlarımıza çalmak bizler için çok gurur verici olacak" şeklinden konuştu.

Pandemi döneminde farklı işler yapmak zorunda kaldıklarını belirten klarnet sanatçısı Günay Sarıkaya, “Pandemiden dolayı çok zorluklar yaşandı. Bu arada başka işlerde yaptık. Pazarcılık, esnaflık yaptık ama başarılı olamadık. Kendi mesleğimizi yapamadık, üzüldük. İşimizi yapmak istiyoruz. Bize bu avantajı sunduğu ve bizi buraya davet ettiği için belediye bşkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ege Bölgesinde yaşadıkları için daha şanslı olduklarına değinen Müzisyen Fatih Veli, “Çok zor bir dönem, şanlıyız çünkü çok güzel bir bölgede yaşıyoruz. Özellikle Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Özel bir 14 Şubat Sevgililer Günü programı yapıldı. Bildiğim kadarıyla durumu iyi olmayan arkadaşlara yardım paketleri gitti. Özlediğimiz sahneyi tekrar geri verdiler. Hem sahne özlemini tattık, hem de maddi desteği oldu. Çok güzel bir çalışma, biz şanslı bir yerdeyiz” dedi.

“Aydınlılar sanattan, Aydınlı sanatçılar da dinleyicilerinden uzak kalmayacak”
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ikincisi düzenlenen bu etkinlerin devam edeceğini belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile insana dokunan işlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu konserlerin ikincisi yapıldı ama devam gelecek. Aydınlılar sanattan, Aydınlı sanatçılar da dinleyicilerinden uzak kalmayacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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