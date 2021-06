Stajyer hakim ve savcılar heyecanlarını kurgusal mahkeme ile yeniyor

Aydın Adliyesi’nde staj gören 11 hakim ve savcı adayı için Adalet Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında kurgusal duruşma düzenlendi. Stajyer hakim ve savcılar gerçek olaylar üzerinde düzenlenen kurgusal duruşmalar ile hem kürsü heyecanlarını yeniyor hem de tecrübe kazanıyorlar.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce yürütülen projede hakim savcı adayları adliyelerdeki staj dönemlerinde gerçek olaylar üzerinden kurgusal duruşmalar yaparak, bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı buluyor. Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında içerisinde Aydın Adliyesi’nin de bulunduğu 30 ilde pilot adliyeler ve adliyelerde de bir koordinatör hakim belirlendi. Aydın Adliyesi’nde 11 hakim ve savcı adayının katılımıyla Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Konferans Salonu’nda Aydın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım ve Aydın 2. Ağır Ceza Hakimi ve Proje Koordinatörü Ali Rıza Akkeyik’in katılımıyla kurgusal duruşma düzenlendi. Gerçek olaylar üzerinden düzenlenen duruşmada hakim ve savcı koltuğuna stajyerler otururken, sanık ve avukatları da yine stajyerler canlandırdı.



"Adaylar tecrübe sahibi oluyor"

Kurgusal duruşmaların kendilerine tecrübe anlamında çok faydalı olduğunu kaydeden Adli Yargı 24. Dönem Cumhuriyet Savcısı Adayı Ömer Müsevitoğlu, "Atanmamıza az bir süre kaldı. Bu tür çalışmaların atandığımız yerde kürsüye çıktığımızda tecrübe sahibi olup heyecanımızı yenmede çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bugün burada diğer arkadaşlarımla birlikte bilgiyi ve heyecanı paylaşıyoruz. Bu organizasyonu düzenleyen Adalet Bakanlığı ve Aydın Adalet Komisyonu’na teşekkür ediyor, aday arkadaşlarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Bu tür çalışmalarla staj verimliliğinin arttığını kaydeden Adli Yargı 24. Dönem Cumhuriyet Savcısı Adayı Aygül Yavuz, "Atamalarımız yapıldığında cumhuriyet savcısı olarak kürsüde bulunduğumuzda olayların nasıl gelişeceği ve nasıl kararlar verebileceğimiz konusunda hem gelişimimizi sağlamak hem de somut olarak bu olayları görmek bizim için mutluluk ve heyecan verici oluyor. Aynı zamanda bu proje bizim deneyimizi de arttırmamıza yardımcı oluyor. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Güzel bir proje kapsamında çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Mentör hakim ve savcılar adaylarla birebir ilgileniyorlar"

Aydın 2. Ağır Ceza Hakimi ve Proje Koordinatörü Ali Rıza Akkeyik, Adalet Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında, hakim ve savcı adaylarının eğitimleri ile hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalar düzenlendiğini ifade ederek, "Yaklaşık 30 ilde pilot adliyeler belirlendi. Bu adliyelerden birisi de Aydın Adliyesi oldu. Projenin koordinesi açısından adliyelerde bir koordinatör hakim belirlendi. Yine proje kapsamında, hakim ve savcı adayları ile birebir ilgilenecek, mesleklerinde onlara yol gösterecek, tecrübelerini aktaracak, hakim ve savcıların her gün yapmış olduğu otopsi, keşif, duruşma yönetimi, karar yazma, içtihatlara ulaşma gibi konularda adaylara yol gösterecek mentör hakim ve savcılar belirledik. Her savcı adayına bir tecrübeli mentör savcı, her hakim adayına da bir hukuk hakimi, bir de ceza hakimi mentör hakim olarak belirledik. Aydın Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın öncülüğünde adliyede birtakım faaliyetlerde bulunduk. Öncelikle hakim ve savcı stajyerler, adliyede göreve başlamış oldukları ilk günden itibaren onlara ilk başta işin mutfağından işe başlayarak ön bürolar, mahkeme ve savcılık kalemlerini onlara tanıtıyoruz. Meslek hayatları boyunca işlerine yarayacak olan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) seminerleri veriyoruz. Adliyeler ile yakın ilişki içerisinde olan baro başkanlıkları, nezarethaneler, açık ve kapalı cezaevleri, adli tıp kurumları, emniyet, jandarma, kriminal daireleri, çocuk izleme merkezleri gibi kurumları tanıtıyoruz. Oralarda yetkili kişiler tarafından adaylarımıza eğitim seminerleri verilirken, buralardaki çalışmalar adaylarımız tarafından yakından takip ediliyor. Yine üniversitelerimiz ile protokoller yapıyoruz. Bu protokoller kapsamında adaylarımız yabancı dil eğitimi, yüksek lisans ve kişisel gelişimlerini destekleyen seminerlere katılma imkanları buluyorlar" dedi.



"Gerçek olaylar üzerinden kurgusal duruşmalar düzenleniyor"

Kurgusal duruşmaların gerçek olaylar ve davalar üzerinden düzenlendiğini kaydeden Akkeyik, "Hakim ve savcı adaylarının mesleğe başlamadan önce kürsü heyecanlarını yenmeleri ve mesleğe donanımlı bir şekilde hazır gelmeleri için kurgusal duruşmalar tertipliyoruz. Bu kurgusal duruşmalarımızı ilk derece mahkemeleri tarafından karar verilmiş, Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşmiş ve arşive kaldırılmış dosyaları arşivden çıkartarak oralardaki isimleri değiştirip gerçek olaylar üzerinden tertipliyoruz. Hakim ve savcı adaylarımız bu duruşmalarda sadece hakim ve savcı koltuğuna oturmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteki, tanık ve sanık rollerini de adaylarımız canlandırıyor. Böylelikle ağır ceza dosyalarında hüküm kuruyorlar. Deneyimlerini ve mesleki bilgilerini pratiğe aktarma imkanı buluyorlar. Hakim ve savcı adaylarımızın stajları toplamda 2 yıl sürüyor. Bunun bir yılı adliyelerde, 6 ayı Adalet Akademisi’nde geriye kalan kısmı da Yargıtay’da ve Bölge Adliye Mahkemeleri’nde sürüyor. Biz bir yıllık kısımda adaylarımıza en iyi şekilde mesleğe hazır hale gelmeleri için en önemlisi de mesleki ve kişisel gelişimlerini pratiğe dökmeleri için burada mentör hakim ve savcılarımız ile onlara yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

