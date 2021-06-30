Kültür Sanatın rotası Güvercinada

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde pandemi nedeniyle ara verilen kültür ve sanat etkinlikleri caz ve soul müziğin sevilen sesi Dilek Sert Erdoğan’ın verdiği konserle yeniden başladı. Güvercinada Kalesi’nin eşsiz manzarası eşliğinde düzenlenen dinleti, Kuşadalılara uzun süredir hasret kaldıkları muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.



Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı Kuşadası, korona virüs dolayısıyla yaklaşık 11 aydır gerçekleştirilemeyen konser ve müzik dinletilerine yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından Türkiye’nin turizm başkentindeki ilk konserde, 2013 yılında yayımlanan Moments adlı albümüyle büyük başarı elde eden caz sanatçısı Dilek Sert Erdoğan ve Arkadaşları sahne aldı. Güvercinada Kalesi’nin eşsiz günbatımı manzarası eşliğinde düzenlenen dinletide, müzik eleştirmenlerinin ’siyahi ses olarak tanımladığı Erdoğan, caz ve soul müziğin birbirinden güzel eserlerini Kuşadalılar için seslendirdi.



Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen konsere, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile Yusuf Atak, KUSAV Başkanı Levent Köylü, belediye meclis üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Günel ile seçkin bir davetli grubu katıldı. Güvercinada Dinletileri adı altında düzenlenen caz ve klasik müzik konserleri, 24 Ekim tarihine kadar devam edecek. Konserlere katılmak isteyenler ücretsiz davetiyelerini Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nden temin edebilecek.



“Uzun süredir hasret kalmıştık”

Konser bitiminde konuşan Dilek Sert Erdoğan, “Öncelikle bu gece beni sizlerle buluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü’ye çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin cennet köşesi Kuşadası’nda olmak çok güzel bir duygu. Pandemi nedeniyle uzun süredir birbirimizden ayrı kalmıştık. Yeniden sizlerle buluştuğum için çok mutluyum” dedi.



“Kuşadası'nın genlerinde müzik var”

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise “Hepimiz böyle bir geceyi çok özlemişiz. Bu büyülü ortamda böyle büyülü bir sesi ve değerli konuklarımızı ağırladığımız için çok mutluyuz. Sevgili Belediye Başkanımız Ömer Günel bana ‘Kuşadası’na en çok müzik yakışıyor’ demişti. Hakikaten Kuşadası’nın genlerinde müzik var. Bunu bir kez daha hep beraber görmüş olduk. Ben vakfım ve Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel adına hepinize çok güzel bir yaz geçirmenizi diliyorum. Güvercinada Dinletileri’nde hep beraber çok keyifli günler yaşayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

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