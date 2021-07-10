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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyesi kavşak ve refüjleri bakıma aldı

İHA

Nazilli Belediyesi kavşak ve refüjleri bakıma aldı

Nazilli Belediyesi ekipleri Hürriyet Caddesi Devlet Karayolu üzeri Dörtyol Kavşağı'nda ot biçme, temizlik ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Kentin daha ferah ve modern bir görünüme kavuşması için çalışan Nazilli Belediyesi ekipleri, orta refüj ve kavşaklarda ot biçme, bakım, temizlik ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, İzmir ve Denizli geçiş güzergahında yer alan ve araç yoğunluğunun fazla olduğu Dörtyol Kavşağı'nı bakıma aldı. Yabani otların temizliğini yapan ekipler, sürücülerin görüşünü engelleyecek noktalarda budama çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli’nin daha temiz bir görünüme kavuşması için tüm saha ekibi ile birlikte mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştıklarını ve ilçede yer alan yeşil alanların tamamında belirli aralıklarla çalışmaların yapıldığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Görüntü kirliliğinin ve haşere oluşumunun önüne geçmek için kentimizin farklı noktalarında eş zamanlı olarak çalışıyoruz. İlçemizde yer alan yeşil alanlarda da belirli aralıklarla gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nazillimizde iyi ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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