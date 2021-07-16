Nazilli’deki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucunda sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın, kırsal Uzunçam ve Yenice Mahalleleri arasında bulunan tarım arazilerinin bulunduğu makilik alanda saat 16.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ile müdahale edilirken, yangında ayrıca 10 arazöz, iki su tankeri, 100'e yakın personel de görev yapıyor. Rüzgarın şiddeti ile büyüyen sarp arazideki yangın yakın bölgedeki ormanlık alana sıçradı. Havanın kararması ile birlikte ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını karadan müdahale ile sürdürdü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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