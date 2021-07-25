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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası sahillerine Caretta Carettalar yuva yaptı

İHA

Kuşadası sahillerine Caretta Carettalar yuva yaptı

Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı dışında olan Aydın bölgesinde, Didim Parlamenterler Sitesi'nde 2 yuva, otel plajında 1 yuva yapan Caretta Carettalar, dün akşam da Kuşadası sahillerindeki plaja yuva yaptı. Yuva alanı çevrilerek koruma altına alınırken, yavruların 4560 gün içinde çıkması bekleniyor.

Aydın bölgesinde bugüne kadar en yoğun yuvanın bu yıl görüldüğünü ifade eden Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Aydın bölgesinde bugüne kadar en yoğun yuvanın olduğu yıl oldu. Yaklaşık 20 kilometrelik uzunluğa sahip Kuşadası kıyılarında, yuva yapan caretta carettalar vatandaşlar tarafından ihbar edilmektedir. Kuşadası sahillerinde her 3 km'de, 'deniz kaplumbağalarını koruyalım' yazılı bilgilendirme tabelaları bulunmaktadır. Gece kumsalda görülen bir caretta caretta, yuva yaparak yumurtalarını bırakmak için çıkmıştır. Kesinlikle yanına yaklaşılmamalı, ışık tutulmamalı, flaş çakılmamalı ve uzaktan izlenerek, yuva yaptığı yer belirlenmelidir. Kaplumbağa denize ulaştıktan sonra, yuva yerini belirtecek bir işaret konulmalıdır. Yuva alanın konumu DKMP Aydın Şube Müdürlüğü’ne, Kuşadası Belediyesi’ne ve EKODOSD'a gönderilmelidir” dedi.

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