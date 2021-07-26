Aydınlı gençler Denizli’de örnek davranış sergiledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlı gençler Denizli’de örnek davranış sergiledi

İHA

Aydınlı gençler Denizli’de örnek davranış sergiledi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Aydınlı gençler Denizli’yi ziyaret ederek hem keyifli vakit geçirdi, hem de çeşitli sosyal sorumluk projelerine katılarak örnek davranışlarda bulundu.

Kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Denizli’yi ziyaret eden Aydınlı gençler, çeşitli atölyelere katılarak keyifli vakit geçirdi. Proje kapsamında Denizli’ye giden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi 40 genç, il genelindeki tarihi ve kültürel alanları gezdi. Toplumsal duyarlılık ve farkındalık amacıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerde de örnek davranış sergileyen gençler, çevre temizliği yaparak mesire alanı ve mezarlıklarda bulunan ağaçlara da kuş yemleri astı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Biz Anadoluyuz Projesi ile gençlerin ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanarak, çocuklarımız arasındaki kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerimizin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel ve ortak değerlerimizin paylaşılması, kardeşlik bağının güçlendirilmesi suretiyle çocuklarımızın terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi olarak 40 gencimizle Denizli programına katıldık. Denizli'de Kaleiçi Bakırcılar çarşısı esnaf ziyaretleri, Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan Armağan Akman'ın aile ziyareti, Yatağan baba ve diğer türbe ziyaretleri, Pamukkale, Karahayıt Kırmızı su uçarı göleti gezisi gibi birçok etkinlik yapılırken toplumsal duyarlılık ve gönüllülük farkındalığının artırılması için çevre temizliği ve gençlerin yaptığı kuş yemlikleri Çınar mesire alanına ve mezarlıklara asıldı. Denizli Gençlik Merkezi ziyareti esnasında gençler tiyatro, geleneksel okçuluk, el sanatları ve ebru atölyelerine katılarak keyifli vakit geçirdi” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü
YEREL HABERLER Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü
Milli Park'taki domuzlar tatilcilerin arasında dolaşmaya başladı
YEREL HABERLER Milli Park'taki domuzlar tatilcilerin arasında ...
Aydın’ın milli meyvesi incir tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Aydın’ın milli meyvesi incir tezgahlarda yerini aldı
Aydın’da kavurucu sıcaklar etkili olacak
YEREL HABERLER Aydın’da kavurucu sıcaklar etkili olacak
Aydın'da iki otomobil çarpıştı; 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da iki otomobil çarpıştı; 1 çocuk öldü, 3'ü ...
İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı, 10 yaşındaki Berkay kurtarılamadı
YEREL HABERLER İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı, 10 ...
Yangın ihbarına giden kamyonet devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yangın ihbarına giden kamyonet devrildi: 2 yaralı
Kuşadası Belediyesi'nden basın açıklaması
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi'nden basın açıklaması
Kuşadası denizi atık su içermiyor
YEREL HABERLER Kuşadası denizi atık su içermiyor
Kuyucak'da sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Kuyucak'da sağanak yağış etkili oldu
Kuşadası'nda lağımın karıştığı deniz suyu için 'temiz' raporu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda lağımın karıştığı deniz suyu için ...
Kuşadası sahillerine Caretta Carettalar yuva yaptı
YEREL HABERLER Kuşadası sahillerine Caretta Carettalar yuva yaptı
100 namlı boğa güreşti; sıcaktan kaçanlar sahiplerine zor anlar yaşattı 
YEREL HABERLER 100 namlı boğa güreşti; sıcaktan kaçanlar sahiplerine ...
İzmir'de bayram bitti, dönüş trafiği bitmedi Kuşadası-İzmir geçişinde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER İzmir'de bayram bitti, dönüş trafiği ...
Vatandaşlar Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi ekiplerine teşekkür etti
YEREL HABERLER Vatandaşlar Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri günü yoğun geçiriyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri günü ...
Başkan Çerçioğlu filenin sultanlarını tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu filenin sultanlarını tebrik etti
Kavgayı ayırmak isterken kendi vuruldu
YEREL HABERLER Kavgayı ayırmak isterken kendi vuruldu
2 yıldır arenaya inemeyen boğalar nefesleri kesti Germencik Arenası’nda boğalar kıran kırana güreşti
YEREL HABERLER 2 yıldır arenaya inemeyen boğalar nefesleri ...
Hırsızlık için girdiği apartmanın çatısında kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdiği apartmanın çatısında kıskıvrak ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi Cincin'deki yangına anında müdahale etti
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Cincin'deki yangına ...
6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu
YEREL HABERLER 6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu
Aydın Büyükşehir Belediyesi daha temiz bir çevre için bayramda da iş başındaydı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi daha temiz bir çevre için ...
Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı