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Aydın'da aşı rekoru Bir günde 27 bin doz aşı yapıldı

İHA

Aydın'da aşı rekoru Bir günde 27 bin doz aşı yapıldı

Aydın il Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre dün il genelinde 27 bin 220 doz aşı uygulanarak rekor kırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Yıl başında ilk olarak Fahrettin Koca ile başlatılan aşılama tüm hızıyla devam ederken Aydın'da aşı rekoru kırıldı. Aydın'da bugüne kadar yapılan en fazla aşı, dün 27 bin 220 doz uygulanarak rekor kırıldı. Aydın'da bugüne kadar 656 bin 786 birinci doz, 457 bin 706 ikinci doz olmak üzere toplamda 1 milyon 228 bin 154 doz aşı yapıldığı öğrenildi.

"Sıkıntılı günleri hiç özlemedik"
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntılı günleri hiç özlemedik. O günleri bir daha yaşamamak için lütfen tedbirlere uyalım. Salgında elimizdeki en güçlü silahımız aşı. Kendimizi, sevdiklerimizi korumak ve toplumsal sorumluluğumuz gereği aşımızı bir an önce yaptıralım. Duyarlı tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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