Valilik önlem aldı, ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Aydın Valiliği tarafından alınan son dakika kararı ile il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı.

Ülke genelinde birçok noktada başlayan ve şiddetini artıran yangınlar ile mücadele devam ederken, Aydın Valiliği tarafından alınan karar ile il genelinde bulunan ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Değerli Aydınlılar, İlimiz genelinde herhangi bir olumsuz duruma mahal vermemek için alınan kararlara lütfen uyalım” ifadelerine yer verildi.

Aydın Valiliğince alınan kararlar kapsamında il sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar, ormanlık alanlara özel mülkiyete konu arazilerde dahil 1 kilometre mesafeye kadar mangal, semaver gibi ateş yakılması ile avcı ve çobanların ateş yakması, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik artığı ot gibi bitki örtüsü yakılması, kaymakamlıklarca meskun mahallelerde verilen izinler dışında, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi her türlü yanıcı maddenin kullanımı yasaklandı.

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