Tarih olan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılıyor Bu telefon kulübesine bakan bir daha bakıyor

Bir zamanların en değerli iletişim aracı olan ve günümüzde unutulmaya yüz tutan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılmaya başlanırken, Aydın’da boş kalan bir telefon kulübesinin adeta çay ocağına dönüştüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Önceden her köşe başında bulunan ve insanların tek iletişim aracı olan ankesörlü telefonlar, cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte artık tarih olmaya başladı. Bir zamanlar önünde uzun kuyrukların oluştuğu ankesörlü telefonlardan yeni nesil de vazgeçince, sokaklarda bulunan telefon kulübeleri amacının dışında kullanılmaya başlandı. Aydın’ın Efeler ilçesinde seyyar bir işletmecinin tezgahı yanında bulunan telefon kulübesine semaver koyarak adeta bir çay ocağına çevirmesini gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Dışarıdan bakınca telefon kulübesi yaklaşınca adeta çay ocağı olan görüntü vatandaşların ilgisini çekiyor.

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