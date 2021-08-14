Tarihi mezar taşları Kuşadası geçmişine ışık tutacak

Kuşadası Belediyesi, “Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi” ile Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasına katıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği’nin katkılarıyla, kentin tarihine ışık tutmak amacıyla yaşama geçirmeye hazırlandığı Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi ile TKB tarafından düzenlenen Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasına başvuru yaptı. Kentlerin doğal, tarihsel ve kültürel mirasının korunması, özgün kimliğinin yaşatılması yönündeki başarılı çalışmaların ödüllendirildiği yarışmaya Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde katılım sağlandı.



Osmanlı döneminden kalan mezar taşlarının sergilenmesi amacıyla oluşturulacak olan müzede 165 mezar taşı sergilenecek. Arşiv belgesi niteliği taşıyan mezar taşlarında, Kuşadası kültürü, demografik yapısı, geçirdiği sosyal değişimler, yaşanan siyasi olaylar, geleneksel meslekler, salgın hastalıklar, mahalle ve yer isimleri gibi kent tarihi açısından önemli bilgiler, şekiller, semboller ve kitabe metinleri yer alıyor. Uzman rehberler tarafından da tanıtılacak olan müze, tarihi önem taşımasının ve kent kimliğine katkı sunmasının yanı sıra kültür turizmine de önemli bir katkı sunacak.

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