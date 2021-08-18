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Aydın BŞB filede parkeye indi

DHA

Aydın BŞB filede parkeye indi


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Aydın Büyükşehir Belediyespor, antrenmanlara başladı. 
Sezon öncesi Anna Nicoletti, Greta Szakmary, Merve Nur Öztürk, Melis Yılmaz, Ergül Eroğlu ve takımın kaptanlığını da yapacak olan tecrübeli voleybolcu Güldeniz Önal ile anlaşarak kadrosunu güçlendiren Aydın ekibi, Antrenör Alper Hamurcu yönetiminde sahaya indi. Takımın yeni sezonda da mücadeleci ruhuyla Aydınlıları gururlandırmaya devam edeceğine inandığını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Her sezon ortaya koyduğu mücadeleci ruh ile başarılı sonuçlar alan ve gençlere örnek olan takımımız olduğu için çok mutluyuz. Bu yıl da ligde üst sıralarda yer alan ve Balkan Kupası'nda da adından söz ettiren bir takım olacağımıza inanıyorum" dedi.
Aydın BŞB'nin baş antrenörü olan ve aynı zaman A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da yardımcı antrenörlük yapan Alper Hamurcu, Türkiye'yi gururlandıran 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki başarılı serüven hakkında, "Olimpiyatlar, ikinci defa katıldığımız ve zorlu geçen bir süreçti. Oraya kadar çok iyi voleybol oynayarak geldik. Voleybol adına çok güzel şeyler yaptık. Gruptan çıkmayı bekliyorduk ama Çin gibi bir takımı 3-0 gibi çok rahat bir şekilde geçebilmemiz konusunda kimsenin bir beklentisi yoktu. Çeyrek finalde Kore ile oynuyor olma fırsatını yakalıyor olmak çok önemliydi. Takımın performansı ve bir arada oynuyor olması, bizleri en çok mutlu eden şeylerdir biriydi. Gelecek için çok büyük umut verdi" diye konuştu.
ÜÇ KULVARDA MÜCADELE EDECEK
Bu sezon Aydın BŞB olarak lig ve kupanın yanı sıra Balkan Kupası'nda da başarı kovalayacaklarını belirten Alper Hamurcu, "Bu sene çok daha sert ve zor maçlar bizleri bekliyor. Hedefi basamak basamak kuruyor olmak lazım. İlk hedefimiz Play-Off'a kalmak, sonrasında ilk altı ve Avrupa Kupası belirlediğimiz hedefler içerisinde" dedi. Hamurcu, Aydınlı voleybol severlerin tribündeki desteklerini çok özlediklerini de vurguladı.
 DHA-Spor Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK
2021-08-18 12:49:25

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