Tarihi camii gün yüzüne çıkarılıyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde yer alan Magnesia Antik Kenti'nde keşfedilen tarihi Çerkez Musa Camii’nin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları başladı.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi konumunda olan Aydın’da, her geçen gün yapılan keşiflerle tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Germencik ilçesinde yer alan Magnesia Antik Kenti’nde de kazı çalışmaları büyük bir titizlikle devam ederken geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarılan tarihi Çerkez Musa Camii için harekete geçildi. Kazı çalışmaları 36 yıldır devam eden tarihi kentte 2 bin yıl önce yapıldığı değerlendirilen bir caminin mihrabı ve zemini ortaya çıkarıldı. Tarihi yapının gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başlatılırken, ilk olarak çok dinli toplumlarda tapınak olarak kullanılan yapının 15'inci yüzyılda camiye, sonrasında da kiliseye çevrildiği tahmin ediliyor.

“Motivasyonla doluyuz”

Yapılan ilk incelemelere göre 400 metrekare alana sahip olduğu tespit edilen tarihi yapıda kazı çalışmaları başlarken, konu ile ilgili açıklama yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer; “Magnesia Antik Kenti'mizde kazı çalışmalarımızı Doç. Dr. Görkem Kökdemir hocamızın hızlı ve kararlı performansıyla sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta Çerkez Musa Cami'nin ortaya çıkarılması için çalışmalara başladık. Bir antik kentte "Cami" kazısı yapmanın motivasyonuyla doluyuz” dedi.

Yapılan çalışmayla yapının tamamının ortaya çıkarılması planlanırken, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız kazı alanında incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.