Rektör Aldemir, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ağırladı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.



Kampüs alanını inceleyen Vali Aksoy, 20212022 Akademik Yılı ve pandemi sürecinde ADÜ'de geçekleşecek tedbirler hakkında ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’den bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ ailesine yeni katılacak öğrenciler ve devam eden öğrenciler için alınan tedbirlerin en üst seviyede olduğunu ifade etti. Ülkemizin gerek aşılamada gerekse pandemi tedbirlerinde dünyanın önde gelen ülkelerinin başını çektiğini ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, toplumsal farkındalık ve milletimizin vereceği destekle pandeminin etkilerinin en alt düzeye indirileceğine inandığını söyledi.

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