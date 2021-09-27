Türk Edebiyatı’nın usta kalemi Sabahattin Ali’nin ismi Kuşadası’nda yaşıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Güzelçamlı Mahallesi’ne yaptırılan Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Sabahattin Ali’nin heykeli düzenlenen bir törenle açıldı. Heykeltıraşlar Melahat Olçum Şahin ve Gülcan Erçin’in imzasını taşıyan heykel, Kuşadalıların büyük beğenisini topladı.



Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Sabahattin Ali Sokak’ta yürüttüğü yayalaştırma çalışmasını tamamladı. Çalışmalar kapsamında sokak ilk olarak motorlu araç trafiğine kapatıldı. Yürüyüş yolları yapılarak, peyzaj çalışması gerçekleştirilen sokağa son olarak usta kalem Sabahattin Ali’nin heykeli yerleştirildi. Heykeltıraşlar Melahat Olçum Şahin ve Gülcan Erçin tarafından 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan heykelin açılışı için bir tören düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol, Hasan Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Tozoğlu, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, CHP Kuşadası Güzelçamlı Mahalle Komisyonu Sözcüsü Ali Özer ve usta kalem Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali katıldı.



Açılış töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Öncelikle hepinize Belediye Başkanımız Ömer Günel’in selamlarını iletmek istiyorum. Kentimizin her köşesini daha modern ve estetik bir görünüme kazandırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda Güzelçamlı mahallemizde de çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Heykeller sadece taştan birer simgeler değildir. Heykeller aynı zamanda geçmişin geleceğe taşındığı ve tanıtıldığı kültürel miraslardır. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatının en önemli isimlerinden olan ve milyonlarca okuyucunun kalbinde taht kuran Sabahattin Ali’nin ismini taşıyan bu sokakta, usta kalemi gelecek nesillere tanıtmayı ve yaşatmayı arzuluyoruz. Gençlerimize değerli bir kültürel miras bırakmayı hedefliyoruz. Heykeltraşlarımız Olçum Şahin ve Gülcan Erçin’e bizlere kazandırdıkları bu eser için teşekkür ederiz. Bugün açılışımızda bizleri yalınız bırakmayan usta kalemin kıymetli kızı Filiz Ali'ye de şükranlarımızı sunuyorum. Değerli yazarımız Sabahattin Ali’yi bu vesile ile bir kez daha minnet ve sevgi ile anıyorum” dedi.



Usta kalemin kızı Filiz Ali ise “Öncelikle bu heykelin yapımına emek sunan herkese hem babam hem de tüm sevenleri adına teşekkür etmek istiyorum. Kuşadası Belediyesi ve değerli başkanı Ömer Günel’in böyle güzel bir işe imza atması bizleri çok mutlu etti. Daha önce de bu sokağa babamın ismi verilmişti. Sabahattin Ali’nin isminin Kuşadası gibi güzel bir kentte yaşaması çok kıymetli” diye konuştu.



CHP Güzelçamlı Mahalle Komisyonu sözcüsü Ali Özer de “Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahallemizi güzelleştirmek için çok ciddi işlere imza atıyor. Bu önemli eserin Güzelçamlı’ya armağan edilmesi bizler için büyük önem taşıyor. Belediye başkanımıza ve tüm ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.



Heykeltıraşlar, Melahat Olçum Şahin ve Gülcan Erçin, Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, Sırça Köşk gibi eserleriyle milyonlarca okurun kalbinde taht kuran Sabahattin Ali’nin heykelini hazırlamak için önce çamurla modelaj çalışması yürüttü. Daha sonra ise alçı kalıp alınarak polyester döküm yapılan eser, patina işlemiyle birlikte bronz bir görünüme kavuştu. Yazdığı öykü ve romanların yanı sıra Ahmet Kaya, Edip Akbayram, Ali Kocatepe, Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli gibi müzisyenler tarafından bestelenen şiirleriyle de kitlelere ulaşan Sabahattin Ali’nin heykeli Kuşadalıların büyük beğenisini topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.