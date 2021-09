Aydın'da kuraklık kuru inciri de vurdu, kilo fiyatı 100 liraya çıktı

Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)KURU incirde, 47 bin tonluk üretim ile dünyada birinci sırada yer alan Aydın'da, ürünün hasat öncesi dalında kuruması nedeniyle fiyatlar tavan yaptı. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi ve incir üreticisi Kazım Günaydın, yemelik süzme kuru incirin kilosunun 80 ile 100 lira arasında değiştiğini, tane fiyatının ise 2,5- 3 liraya denk geldiğini söyledi.

Dünyadaki kuru incir üretiminin yaklaşık yüzde 65-70'ini karşılayan Aydın'da yaşanan kuraklık inciri etkiledi. İncir dalında kurudu. İncirin dalında kuruması ve talebin de fazla olması fiyatlara da tavan yaptırdı. Yemelik kuru süzme incirin fiyatı kalitesine göre 80 ile 100 lira arasında değişiyor. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve incir üreticisi Kazım Günaydın, Türkiye'deki geçen yıl 85 bin 585 ton olan kuru incir rekoltesinin bu yılı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan tespitte yüzde 10 oranında bir düşüş yaşandığını söyledi. Kuraklığa bağlı olarak incirlerin küçük olduğunu ancak kalitesinin iyi olduğunu belirten Günaydın, rekoltedeki düşüşün bundan kaynaklandığını düşündüklerini kaydetti.

Pazar fiyatlarına bakıldığında kaliteli incirin kilosunun 80-100 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığına dikkati çeken Günaydın,

"Kaliteli kuru incirin tanesi 2,5 ile 3 liraya geliyor. Üreticimiz bundan gayet memnun. Bizim bu malları ulaştırdığımız tüketiciler de bundan memnun olurlarsa hem incir üretimi hem de kalite hem de gelir artar. Aydın, yüzde 62'lik incir üretimiyle Türkiye'de birinci. Geçtiğimiz yıl Aydın'da 47 bin ton incir çıkmıştı. Bu yıl bu rakamın 42 bin ton civarında olacağını düşünüyoruz. Geçen yıl Türkiye olarak 70 bin ton kuru incir ihracat ile 250 milyon doların üzerinde bir gelir sağladık. Bir yıl önceki yıl ise 68 bin 700 ton inciri ihraç ederek 240 milyon dolar gelir elde edilmişti" dedi.

'HER SENE VERİM DÜŞÜYOR'

Aydın'da 10 yıldır incir satışı yapan pazarcı İrfan Çeçen, kuru incire talebin çok fazla olduğunu ancak her sene verimin düştüğünü söyledi. Kuru incirin geçmiş yıllara göre fiyatının yüksek olduğuna dikkati çeken Çeçen, "İncirde her sene verim düşüyor. İncirden incire kalite farklı var. Sattığımız yemelik süzme kuru incirin kilosu ortalama 80 liradan başlıyor. İriliğine göre 28 tanesi 1 kiloya denk geliyor. Kiloda 55-60 taneye denk gelen kuru incir de var. Onun da kilogram fiyatı da 4550 TL arasında. Düşük fiyatlı bu incirden alan vatandaşlar, neredeyse yarısını çöpe atmak zorunda kalıyor. Çünkü, arada kalite farkı var. 80 lira ve üzerinde fiyatla satılan incirde fire olmuyor" dedi.

Çeçen, "Yemelik kuru incir için 80 liraya denildiğinde pahalı diyorlar. Ama pahalı değil. İyi incir tanesi yaklaşık 3 liraya geliyor. Ama ucuz kuru incir aldıkları içinden bozuk, kurtlu, ekşimiş olanı çıkabiliyor. 80 liralık kuru incirde ise garanti veriyoruz. 80 liralık fiyat ise kaliteli kuru incirin hakkı" diye konuştu.

'100 LİRAYA KADAR İNCİR VAR'

Yemelik süzme kuru inciri kilosunu 100 liraya kadar satan olduğuna da dikkati çeken Çeçen, "Bu rakamı üretici istiyor. Çünkü emek vermiş. Zaten ağaçların çoğu kurumuş. Üretici, ağacı kurtarmanın derdinde. 1 ton incirden yemelik 100 kilo incir çıkartmış, bunu da tek tek seçmiş. Dağın başında inciri topluyorlar, tek tek seçip, ufağını, çürüğü, büyüğü ayıklıyor. Çalınmasın diye bekçi tutuyor. Emeği ve riski çok" diye konuştu.

'AYDIN'DA YAŞIYORUZ AMA İNCİR YİYEMİYORUZ'

Pazar alışverişine çıkan Bircan Ünlütürk ise tezgahlarda kuru incir fiyatının kalitesine göre değiştiğini belirtip, "Aydın'da yaşıyoruz ama maalesef, yerinde ve zamanında incir yiyemiyoruz. Kilosu 80-90 lira. Neredeyse tanesi 3 liraya geliyor. Bu rakam çok pahalı. Buna çare bulunması gerekiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2021-09-27 13:13:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.