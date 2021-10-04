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Kuşadası'nda kruvaziyer sevinci

DHA

Kuşadası'nda kruvaziyer sevinci


Eşber OKAYER/KUŞADASI, (Aydın), (DHA)YUNANİSTAN Turizm Bakanı Vassilis Kikilias'ın Galataport İstanbul ile Kuşadası Limanı'na deniz hudut kapılarını yeniden açtıklarını duyurması Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda sevinçle karşılandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Köse, uygulama sayesinde ilçede kruvaziyer turizminin yeniden hareketleneceğini söyledi.
Pandemi nedeniyle geçen yıl Türkiye'deki kruvaziyer limanlarına girişi yasaklayan, bu limanlardan uğrayan gemilere de 15 gün karantina şartı getiren Yunanistan, Galataport İstanbul ile Kuşadası'nı yasak kapsamından çıkardı. Yunanistan Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, iki limana da 1 Ekim tarihinden itibaren deniz hudut kapılarını açtıklarını duyurdu. Karar, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'ndaki turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Turizmciler, uygulamanın Covid-19 salgını nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen kruvaziyer turizmine yeniden canlılık kazandıracağını belirtti.
Yunanistan'ın aldığı kararla, Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde eski günlerine dönmeye başlayacağını belirten TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Köse, "Beklediğimiz sevindirici haber nihayet ekim ayında geldi. Kuşadası Limanı, Akdeniz çanağında çok önemli bir oyuncu. Aslında Yunanistan ile Türkiye bir üzümün salkımları gibi düşünülebilir. İki ülke iş birliği yapmadan kruvaziyer turizmini sürdüremezler. Kuşadası Limanı, 2012-2014 yılları arasındaki yoğunluğuna tekrar kavuşacak. Dolayısıyla 2022 yılına büyük umutlarla gireceğiz" dedi.
'GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR'
Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ise, "Yunanistan üzerinde uzun zamandır bu konuyla ilgili baskı olduğunu hissediyorduk. Eylül ayında Avrupa Birliği'nden bir heyet gelerek Galataport İstanbul ve Kuşadası Limanı'nda inceleme yapmıştı. Ardından bu karar açıklandı. Akdeniz çanağında rotasında Türkiye'nin olmadığı bir kruvaziyer gemisini pazarlamak çok zor. Özellikle Amerikalı ve Avustralyalı turistler, Türkiye'yi görmeyi çok istiyorlar. Bana göre geç kalınmış bir karar. Yunanistan'ın kararı 2021 yılı için çok büyük bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak 2022 kruvaziyer rezervasyonlarında ciddi bir artışa neden olacaktır" ifadelerini kullandı.
'REKOR SEVİYEDE BÜYÜME BEKLİYORUZ'
Kuşadası Liman'ı Genel Müdürü Aziz Güngör de "Pandemiden bu yana kruvaziyer gemi trafiği açısından deniz hudut kapılarını ülkemize kapalı tutan Yunanistan, 1 Ekim tarihinden itibaren Kuşadası ve İstanbul limanlarıyla sınırlı olmak üzere yasağı kaldırdı. Bildiğiniz üzere Yunanistan'ın pandemi sonrası aldığı bu karar nedeniyle 2021 için planlanmış yüzlerce gemi seferi gerçekleşemedi. Genel olarak bakıldığında, 2022 yılı Türkiye'nin kruvaziyer gemi firmaları tarafından büyük bir hevesle seyir güzergahlarına yeniden dahil edildiği ve özellikle belli limanlar açısından güçlü bir toparlanmanın yaşanacağı yıl olacak. Hatta ülkemizin öncü limanı Kuşadası'nda rekor seviyesinde bir büyüme beklemekteyiz" dedi.
'SALGINDA KUŞADASI'NI YENİLEDİK'
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de "Kuşadası, ülkemizin en önemli kruvaziyer limanlarından birine sahip. Pandemi sürecinde ne yazık ki kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapamadık. Tüm turizm sektöründe olduğu gibi kruvaziyerdeki bu olumsuz süreç, kentimizin ekonomik yapısına negatif bir yansıma yaptı. Ancak geçtiğimiz günlerde aldığımız müjdeli haberle tekrar eski günlerimize dönecek olmanın umudu içerisindeyiz. Salgın sürecinde altyapı yatırımlarını artırarak Kuşadası'nı yeniledik. Gemiyle gelen turistler çok daha güzel bir turizm kentiyle karşılaşacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-10-04 17:06:45

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