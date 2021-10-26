Başkan Çerçioğlu tamirciler ile bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.



Ziyarette oda başkanı Hasan Eyefçi ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Ziyarette Başkan Çerçioğlu Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Çerçioğlu ziyaret sonrasında Eyefçi ile birlikte sanayi esnafını da ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Ziyarette tamirci esnafı, hayat pahalılığından dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi ve Başkan Çerçioğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti.

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