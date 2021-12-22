Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanı Saraç: “Kavga olan yerde saadet olmaz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanı Saraç: “Kavga olan yerde saadet olmaz”

İHA

Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanı Saraç: “Kavga olan yerde saadet olmaz”

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 3. Bölge AydınMuğla Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Necip Saraç, ekonomilerde paranın dalgalı yerleri sevmediğini ifade ederek birlik çağrısında bulundu ve “Kavga olan yerde saadet olmaz” dedi.

3. Bölge AydınMuğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı 13 kooperatif başkanının katılımı ile Nazilli’de gerçekleştirildi. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Öztunç ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, 3. Bölge Birlik Başkanı Necip Saraç başkanlığında yapıldı. Necip Saraç, Dursun Öztunç’un birleştirici tutumu nedeniyle Nazilli Kooperatifi’nin geliştiğini belirterek, “Başkan ve ekibinin başarılı, inanılır ve güvenilir oluşu, Nazilli’yi birleştirici ve birleştirici halleri, bu yıl Dursun Öztunç başkanımı 20 yıl sonra Aydın Bölgesi’nde Nazilli’yi temsil etmeye hak kazandı. Dursun Öztunç, bu seçkin insanların içinde bulunması, Nazilli adına kooperatifin gidişatını güzelleştiren iyileştiren 110 milyon TL’ye kavuşturan ve ortak sayısını bin 500’e ulaştıran ve verdiği parayı da geri alan ve yalnızca yüzde 9 ile geri takibe düşerek büyük başarı sağlayan bir başkan. Ülkemiz zor günlerden geçiyor ama iyiye gideceğiz. Devletimiz ve hükümetimiz ayakta. Hükümetimizin destekleri bizi de mutlu ediyor. Esnaf teşkilatı iri ve diridir. Yeter ki Dursun Öztunç başkanım dik durduğu sürece Nazilli’de herhangi bir şekilde yanlış bir şey olacağını düşünmüyorum. Kavga olan yerde saadet olmaz. Para sakin yeri sever. İnşallah işler iyi gider ve 110 milyon değil daha çok para verirler. Yeter ki burada su dalgalı olmasın. Para ılıman yerde kalır. Deniz çok dalgalı olursa para durmaz” dedi.

“Muğla gibi Nazilli de hiç finansmansız kalmadı”
Aydın ve Muğla illerinde esnafa son dönemde toplamda 3 milyar TL verdiklerini ifade eden Başkan Necip Saraç, “Nazilli de hiç finansmansız kalmadı. Yeter ki esnaflarımız mevzuata uyup, aldığı parayı ödeyebilsin. Artık bundan sonra Dursun Öztunç’un rozeti büyük Türkiye ve bayrak. Kimseyi ayırmadan herkese kredi verecek. Şartlar uygun olduğu sürece buranın kapısı herkese açık. Böyle çalıştığı için buradayız” dedi.

"110 yeni üye"
Kooperatifin bir sıkıntısının olmadığına dikkat çeken Başkan Dursun Öztunç ise esnafın ihtiyacına mümkün olduğunca cevap vermeye çalıştıklarını kaydetti. Genel Kurul’dan bu yana 110 yeni üye kaydının yapıldığını vurgulayan Başkan Öztunç: “Defterlerimiz açık, alnımız ak. Kimseyi ayırmıyoruz. Her meslek dalından üyemiz var. Kimsenin siyasi görüşü bizi ilgilendirmez. Nazilli’de 14 oda esnafını aynı şartlarda kabul ediyoruz. Şartlar uygunsa kredi veriyoruz. Kurumumuzun nereden nereye geldiğini herkes çok iyi biliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyesi'nin Işıklar Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi'nin Işıklar Mahallesi'ndeki ...
Efeler Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci
Aydın’da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın’da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 ...
Kuşadası Belediyesi ekipleri eğitim kurumlarının sorunlarını çözüyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi ekipleri eğitim kurumlarının ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi otizm çalışmalarında öncü rol üstleniyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi otizm çalışmalarında öncü ...
Aydın’da öğrencilere balık ekmek dağıtıldı
YEREL HABERLER Aydın’da öğrencilere balık ekmek dağıtıldı
Başkan Tuncel, belediyenin memurlarını sevindirdi
YEREL HABERLER Başkan Tuncel, belediyenin memurlarını sevindirdi
Nazilli Belediyespor'da İlyas Çakmak'la yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da İlyas Çakmak'la yollar ...
Nazilli’de ev yangını
YEREL HABERLER Nazilli’de ev yangını
Karacasu’da yangın bölgesine milyonluk destek
YEREL HABERLER Karacasu’da yangın bölgesine milyonluk destek
Aydın'da okul sporlarında voleybol heyecanı tamamlandı
YEREL HABERLER Aydın'da okul sporlarında voleybol heyecanı ...
Aydınlı hayırseverden ADÜ Hastanesi’ne bağış
YEREL HABERLER Aydınlı hayırseverden ADÜ Hastanesi’ne bağış
Buharkent'te sağlık için yürüyecekler
YEREL HABERLER Buharkent'te sağlık için yürüyecekler
Aydın’da araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Aydın’da araç sayısı arttı
Didim’de 102 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Didim’de 102 litre kaçak alkol ele geçirildi
Efeler Kaymakamı Şahin, ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü
YEREL HABERLER Efeler Kaymakamı Şahin, ADÜ Rektörü Aldemir ile ...
Önce elektrik kablolarını sonra arabayı çaldılar Elektrikçi soygunu kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Önce elektrik kablolarını sonra arabayı ...
ADÜ 'Gelişim Rüzgarı Projesi' kapsamında öğrencilere yapay zeka semineri verildi
YEREL HABERLER ADÜ 'Gelişim Rüzgarı Projesi' kapsamında öğrencilere ...
ADÜ’de 'Siber Zorbalık Konferansı' gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ADÜ’de 'Siber Zorbalık Konferansı' gerçekleştirildi
Otomobilin teyp bölümünde 120 gram eroin ele geçirildi; 1 tutuklama
YEREL HABERLER Otomobilin teyp bölümünde 120 gram eroin ele ...
Otomobilin teyp bölümünde 120 gram eroin ele geçirildi; 1 tutuklama
YEREL HABERLER Otomobilin teyp bölümünde 120 gram eroin ele ...
Otomobilin teyp bölümünde 120 gram eroin ele geçirildi; 1 tutuklama
YEREL HABERLER Otomobilin teyp bölümünde 120 gram eroin ele ...
Aracın oto teyp bölümüne gizlenen uyuşturucu hassas burun Cat'e takıldı
YEREL HABERLER Aracın oto teyp bölümüne gizlenen uyuşturucu hassas ...
Uyuşturucuları yok etmek istedi, Didim polisinden kaçamadı
YEREL HABERLER Uyuşturucuları yok etmek istedi, Didim polisinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.