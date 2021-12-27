Aydın BŞB'den filede ABD'li takviye



Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ABD'li orta oyuncu Anna Elise Stevenson'u transfer etti.

Ligin ilk yarısını 16 puanla 9'uncu sırada tamamlayan, CEV Challenge Cup'ta da yoluna çeyrek finalde devam eden Aydın temsilcisi, son olarak Louisville Üniversitesi'nde forma giyen 23 yaşındaki Stevenson'u kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Hoş geldin Anna Elise Stevenson. Ligin 2'nci yarısında bizim formamızla mücadele edecek oyuncumuza başarılar diler, güzel bir dönem olmasını temenni ederiz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-12-27 16:42:46



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