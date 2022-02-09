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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları arttı

İHA

Aydın’da büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları arttı

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarında artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hayvansal Üretim İstatistikleri verilerini yayımladı. Bu kapsamda 2021 yılı itibarıyla Aydın’da büyükbaş hayvan sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,7 artarak 488 bin 557 baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,7 oranında artarak 488 bin 150 baş oldu. 2021 yılı itibarıyla manda sayısı ise 407 baş oldu. 2021 yılı itibariyle ülke genelinde toplam sığır sayısı 17 milyon 850 bin 543 baş oldu. En çok sığır 956 bin 898 baş ile Konya ilindedir. Konya’yı sırasıyla 858 bin 506 baş ile Erzurum ve 780 bin 564 baş ile İzmir izlemektedir. Sığır sayısının en düşük olduğu iller ise 12 bin 781 baş ile Kilis, 14 bin 993 baş ile Yalova ve 21 bin 171 baş ile Rize’dir. Aydın 488 bin 150 baş ile Türkiye genelinde en çok sığırın bulunduğu 8. il olmuştur.

Küçükbaş hayvan sayısı arttı
Küçükbaş hayvan sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,3 oranında artarak 377 bin 73 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,1 oranında artarak 282 bin 468 baş oldu. 2021 yılı itibariyle ülkemizde toplam koyun sayısı 45 milyon 177 bin 690’dır. En çok koyun 3 milyon 80 bin 913 baş ile Van ilindedir. Van’ı sırasıyla 2 milyon 769 bin 18 baş ile Konya ve 2 milyon 152 bin 366 baş ile Şanlıurfa izlemektedir. Koyun sayısının en düşük olduğu iller ise 4 bin 810 baş ile Bartın, 9 bin 234 baş ile Rize ve 22 bin 145 baş ile Zonguldak’tır. Aydın 282 bin 468 baş ile Türkiye genelinde en çok koyunun bulunduğu 50. il oldu.

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan keçi sayısı ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 oranında artarak 94 bin 605 baş oldu. 2021 yılı itibariyle ülke genelinde toplam keçi sayısı 12 milyon 341 bin 514’tür. En çok keçi 911 bin 308 baş ile Mersin ilindedir. Mersin’i sırasıyla 845 bin 638 baş ile Antalya ve 535 bin 228 baş ile Şırnak izlemektedir. Keçi sayısının en düşük olduğu iller ise bin 116 baş ile Düzce, bin 512 baş ile Bartın ve bin 939 baş ile Ordu’dur. Aydın 94 bin 605 baş ile Türkiye genelinde en çok keçinin bulunduğu 36. il oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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