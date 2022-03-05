Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, OrtaklarSelçuk Karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ADU 314 ve 09 S 6954 plakalı ticari araçlar henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır 3 kişi araçların içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçların içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılarından birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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