Başkan Atabay, Didim'de sınava giren öğrencileri unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atabay, Didim'de sınava giren öğrencileri unutmadı

İHA

Başkan Atabay, Didim'de sınava giren öğrencileri unutmadı

Didim Belediyesi, LGS Sınavı'na girecek binlerce Didimli öğrenci için sınavın yapıldığı okulların önlerinde su ve kek dağıttı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Didim'de bulunan okullarda da bugün gerçekleştirildi. Sınava giren binlerce Didimli öğrenciye destek Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan geldi. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile, Didim genelinde LGS Sınavı'nın gerçekleştirildiği okulların önlerinde kek ve su dağıttı. Sınav öncesinde Didim Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda ihtiyaçlarını gideren öğrenciler, Başkan Atabay'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi Arpaz Kalesi restore edileceği günleri bekliyor
YEREL HABERLER Tarihi Arpaz Kalesi restore edileceği günleri ...
Nazilli Belediyesi'nden LGS öğrencilerine moral desteği Başkan Özcan, sınav öncesi öğrencilere başarılar diledi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi'nden LGS öğrencilerine moral ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi, LGS'ye giren öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi, LGS'ye giren öğrencileri ...
Efeler'den LGS'ye giren öğrencilere destek
YEREL HABERLER Efeler'den LGS'ye giren öğrencilere destek
Atatürk Anadolu Lisesi’nde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Atatürk Anadolu Lisesi’nde mezuniyet sevinci
Orman yangını gönüllüleri eğitimlerine aşladı
YEREL HABERLER Orman yangını gönüllüleri eğitimlerine aşladı
Denizli’de çaldı, Nazilli’de yakalandı
YEREL HABERLER Denizli’de çaldı, Nazilli’de yakalandı
Kiraz Şenliği coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kiraz Şenliği coşkuyla kutlandı
Nazili’de sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Nazili’de sağanak yağış etkili oldu
Kuşadası’nda dalgıçlar denizden 5 metrelik batık tekne çıkardı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda dalgıçlar denizden 5 metrelik batık ...
Bakır kablo hırsızları polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Bakır kablo hırsızları polisten kaçamadı
Kuyucaklı minik sporcular başarıları ile göz dolduruyor
YEREL HABERLER Kuyucaklı minik sporcular başarıları ile göz ...
Tilos Travel Turizm Koordinatörü Kaplan’dan açıklama: “Basit bir arıza idi giderildi, gemimiz görevinin başında"
YEREL HABERLER Tilos Travel Turizm Koordinatörü Kaplan’dan açıklama: ...
Söke TARİŞ buğday alımında da üreticinin sigortası olacak
YEREL HABERLER Söke TARİŞ buğday alımında da üreticinin sigortası ...
LİMA Söke’de hizmet ağını yeni mekanlarıyla genişletiyor
YEREL HABERLER LİMA Söke’de hizmet ağını yeni mekanlarıyla ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazım Hikmet'i andı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazım Hikmet'i andı
Söke Belediyesi ikinci kez buğday hasadı yaptı Başkan Tuncel; “Gelecek için tarımsal üretim çok önemli”
YEREL HABERLER Söke Belediyesi ikinci kez buğday hasadı yaptı Başkan ...
Söke'de yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Söke'de yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı
Hemşireliği ile hastalara, yazarlığı ile de hayatlara dokunuyor Halime hemşire yazarlığı ile hemcinslerine örnek oldu Hem hemşire hem de yazar
YEREL HABERLER Hemşireliği ile hastalara, yazarlığı ile de hayatlara ...
Aydın Genç Kızılay ekibi temiz bir gelecek için plastik atıkları topladı
YEREL HABERLER Aydın Genç Kızılay ekibi temiz bir gelecek için ...
Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi
Devlet Konservatuvarı Yıl Sonu Konseri düzenlendi ADÜ Rektörü Aldemir'in bağlama performansı beğeni topladı
YEREL HABERLER Devlet Konservatuvarı Yıl Sonu Konseri düzenlendi ADÜ ...
Araştırma Görevlisi Erbaş, poster dalında üçüncülük ödülü kazandı
YEREL HABERLER Araştırma Görevlisi Erbaş, poster dalında üçüncülük ...
ADÜ'de 'Paylaşım’ adlı heykel sergisi açıldı
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Paylaşım’ adlı heykel sergisi açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.