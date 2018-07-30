Aydın’da henüz başlayan incir sezonunun mevsim ve verim bakımından oldukça iyi olduğunu ancak domuz popülasyonu nedeniyle çiftçinin ürün alamaz hale geldiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, sıkıntının her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti.

İHA'nın haberine göre, incir üreticisi olarak em büyük sıkıntılarından birinin domuzlar olduğunu belirten Aydınlı incir üreticilerinden Adnan Çetin, “Yakın tarihte bu kadar fazla domuz görülmedi. Eskiden bu kadar değildi. Bu yıl sürüler halinde dolaşıyorlar ve girdikleri bahçeyi adeta talan ediyorlar. Sadece incir yemekle kalmayıp ağaçlara da zarar veriyor. Bu nedenle gece sabaha kadar bahçelerde domuz nöbeti tutuyoruz. Domuzlar çiftçinin en büyük sorunlarından biri oldu” diye konuştu.

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