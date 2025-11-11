Habertürk
        Aydın'da üniversite öğrencisi arkadaşının evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Aydın’da üniversite öğrencisi arkadaşının evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, birlikte alkol aldığı öne sürülen arkadaşlarının evinde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 23:28 Güncelleme: 11.11.2025 - 23:28
        Üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Aydın'daki olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahalle 215 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden Melisa Şengül, iddiaya göre arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) ile sabah saatlerine kadar alkol aldı. Sabaha doğru alkolün etkisiyle sızdıkları öne sürülen gruptaki K.E. ve A.Ş., akşam saatlerinde kendileri geldiklerinde Şengül’ün hareketsiz bir şekilde yattığı gördü.

        Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Şengül'ün öldüğünü belirledi. Polisin olay yerindeki incelemenin ardından Şengül'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı

        K.E. ve A.Ş’yi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götüren polis, olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        #Son dakika haberler
