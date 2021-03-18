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AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula: 18 Mart İstanbul elektrik kesintisi son dakika

Covid-19 salgınında her şeyin online sistem üzerinden ilerlemesi elektrik kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular, İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar tarafından arıza, bakım ve onarım nedeniyle yapılacak planlı elektrik kesintileri araştırılıyor. 18 Mart 2021 İstanbul elektrik kesintisi duyuruları: AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula: 18 Mart İstanbul elektrik kesintisi son dakika

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbullular, 18 Mart 2021 tarihinde arıza ve bakım sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 18 Mart elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

18 MART 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

18 MART 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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