Hakan Sabancı paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer edinen oyuncu Aygün Aydın'a üç gün hapis cezası verildi. Sabancı’ya ait olduğu iddia edilen mesajları kendi hesabı üzerinden yayınlamasıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Aydın, Kırmızı Oda, Bay Yanlış, Menajerimi Ara, Yasak Elma, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde rol aldı. İşte Aygün Aydın'ın biyografisi...



AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümü okumaktadır. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır.

Oyunculuk ve müzik eğitimi almıştır. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat vermiştir.