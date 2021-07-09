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Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında? Aygün Aydın neden cezaevine girdi?

Bu Tarz Benim yarışması ile popülerlik elde eden ve Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterini canlandıran Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile ilgili yazışmaları yayınladığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası aldı. Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında? Aygün Aydın neden cezaevine girdi?

Hakan Sabancı paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer edinen oyuncu Aygün Aydın'a üç gün hapis cezası verildi. Sabancı’ya ait olduğu iddia edilen mesajları kendi hesabı üzerinden yayınlamasıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Aydın, Kırmızı Oda, Bay Yanlış, Menajerimi Ara, Yasak Elma, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde rol aldı. İşte Aygün Aydın'ın biyografisi...


AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümü okumaktadır. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır.

Oyunculuk ve müzik eğitimi almıştır. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat vermiştir.

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