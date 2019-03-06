Ayhan Taş, yeni filmi 'Döndüm Ben'in konusu ve filmdeki karakteri hakkında bilgi verdi: 'Cenk' karısıyla ayrılmak istiyor ama beceremiyor. Arkadaşı tavsiyede bulunuyor, 'Bir kadınla basılırsan seni terk eder' diyor. Nereden bulacaklar kadını? Bir cast ajansından bulmaya gidiyorlar. Ajans sahibi de 'Modern ilişkilerde kadınlar, aileleri dağılmasın diye bu tür küçük kaçamakları affedebiliyorlar. Bence sen işi garantiye al ve bir erkekle basıl' diyor.

Ben de iş bekleyen bir oyuncuyum, dizi teklifi geldi sanıp ajansla görüşmeye gidiyorum. Sonra ayrılması için yakalanıyormuş gibi yapıyoruz. Tabii bu filmin başı, filmin genelini vermiş olmuyoruz. Ondan sonra serüven başlıyor.

"EVLADIM BİR KÜFÜR ETSENE"

Ünlü oyuncu, insanların ilginç isteklerinden bahsetti: Şile’de televizyon filmi çekiyoruz. Sakallı bir dede gelip yanımda durdu, 'Evladım bir küfür etsene' dedi.

"ŞEHVETLİ ROMANTİZM"

Ayhan Taş, 'Romantizm mi, şehvet mi?' sorusuna, "Şehvetli romantizm. İkisini ayıramam" yanıtını verdi.

"OYUN OYNAMAYI BIRAKTIĞINIZ İÇİN YAŞLANIRSINIZ"

Başarılı oyuncu, gençlik enerjisi ile orta yaş olgunluğu arasında bir tercih yapmak istese hangisini tercih edeceğini açıkladı: Orta yaş olgunluğu diyelim. O enerji zaten var. Geçen bir film izledim çok güzel bir repliğe denk geldim, şöyle diyordu; Yaşlandığınız için oyun oynamayı bırakmazsınız, oyun oynamayı bıraktığınız için yaşlanırsınız.

"ANNE ŞEVKATİ HER ZAMAN VAR"

Ayhan Taş, baba nasihatı ve anne şevkati ile ilgili düşüncelerinden bahsetti: Bir süre sonra baba nasihatına dönüşüyor. Anne şevkati her zaman var. Biraz büyüyüp hayatla müdacele etmeye başladığınızda o mücadeledeki negatif yanları anne şevkatiyle biraz absorbe edebiliyorsunuz. Daha sertlerine maruz kalmamak için baba nasihatı da çok daha etkili bir şeye dönüşüyor.

"NASİHAT VERMEM, DAVRANIRIM O GÖRÜR"

Ünlü oyuncu, çocuğuna nasihat vermediğini belirterek, "Beş yaşında, daha nasihatlik bir durumu yok. Çocuklarınızı nasihatlerlerle değil örneklerle büyütün, yani örnek olmaya çalışın. Ben çocuğuma örnek olmaya çalışıyorum. Beraber oyun oynuyoruz, oyunu nasıl çözeriz konusunda beraber kafa yormayı öğreniyoruz. Mesela yolda çöp toplayanlara 'Kolay gelsin' derim, bir dahaki geçişimizde Masal 'Kolay gelsin' der. Nasihat vermem, davranırım o görür" ifadelerini kullandı.

"OYUN OYNAMAYI BIRAKTIĞINIZ İÇİN YAŞLANIRSINIZ"

Başarılı oyuncu, gençlik enerjisi ile orta yaş olgunluğu arasında bir tercih yapmak istese hangisini tercih edeceğini açıkladı: Orta yaş olgunluğu diyelim. O enerji zaten var. Geçen bir film izledim çok güzel bir repliğe denk geldim, şöyle diyordu; Yaşlandığınız için oyun oynamayı bırakmazsınız, oyun oynamayı bıraktığınız için yaşlanırsınız.

"ANNE ŞEVKATİ HER ZAMAN VAR"

Ayhan Taş, baba nasihatı ve anne şevkati ile ilgili düşüncelerinden bahsetti: Bir süre sonra baba nasihatına dönüşüyor. Anne şevkati her zaman var. Biraz büyüyüp hayatla mücadele etmeye başladığınızda o mücadeledeki negatif yanları anne şevkatiyle biraz absorbe edebiliyorsunuz. Daha sertlerine maruz kalmamak için baba nasihatı da çok daha etkili bir şeye dönüşüyor.

"NASİHAT VERMEM, DAVRANIRIM O GÖRÜR"

Ünlü oyuncu, çocuğuna nasihat vermediğini belirterek, "Beş yaşında, daha nasihatlik bir durumu yok. Çocuklarınızı nasihatlerlerle değil örneklerle büyütün, yani örnek olmaya çalışın. Ben çocuğuma örnek olmaya çalışıyorum. Beraber oyun oynuyoruz, oyunu nasıl çözeriz konusunda beraber kafa yormayı öğreniyoruz. Mesela yolda çöp toplayanlara 'Kolay gelsin' derim, bir dahaki geçişimizde Masal 'Kolay gelsin' der. Nasihat vermem, davranırım o görür" ifadelerini kullandı.