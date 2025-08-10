Habertürk
Habertürk
        Ayhancan Güven, 5. sırayı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 16:22 Güncelleme: 10.08.2025 - 16:22
        Ayhancan Güven, 5. sırayı aldı
        Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 5. ayağındaki yarışların ilkini tamamlayamadı, ikincisinde ise 5. oldu.

        Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, 15. sıradan başladığı Nürburgring Pisti'ndeki yarışların ilkini, 2. turda Morris Schuring ile yaşadığı temas sonrası bitiremedi.

        Red Bull sporcusu Ayhancan, 12. cepten kalktığı ikinci yarışta ise 5'inciliği elde etti.

        Puanını 94'e çıkaran Ayhancan, pilotlar klasmanı lideri Lucas Auer'in 43 puan gerisinde 8. sırada yer aldı.

        Şampiyonanın 6. ayağı, 23-24 Ağustos tarihlerinde Sachsenring Pisti'nde yapılacak.

